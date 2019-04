Suivez OGC Nice - Guingamp sur France Bleu Azur

Nice, France

La victoire du Stade rennais samedi soir en finale de la Coupe de France a probablement mis fin aux derniers espoirs européens de l'OGC Nice puisque la 5e place de la Ligue 1 ne sera pas qualificative pour l'Europa League. Les aiglons sont 8e en Ligue 1 à huit points de la 4e place et on voit mal comment les hommes de Patrick Vieira pourraient combler un tel retard alors qu'il ne reste que cinq matchs à disputer.

Les deux pires attaques de Ligue 1 face à face

La réception de Guingamp ce dimanche est donc surtout l'occasion de se racheter après la triste défaite 1-0 le week-end dernier à domicile contre Caen. Mais la promesse de spectacle n'est pas garantie alors que ce sont les deux pires attaques du championnat qui sont face à face cet après-midi.

A lire aussi > La mise au point des actionnaires de l'OGC Nice : "Nous n'avons pas pour objectif de vendre"

L'OGC Nice est toujours privé de nombreux joueurs (Cyprien, Walter, Maolida ou Diaby-Fadiga) mais récupère l'attaquant Ganago et le milieu de terrain Danilo. On surveillera aussi les tribunes ce dimanche alors que le climat autour du club est tendu depuis le communiqué virulent de la Populaire Sud qui réclame la vente du club "dans les plus brefs délais".

