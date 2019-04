Suivez Rennes - Nice sur France Bleu Azur

Les Aiglons en déplacement en Bretagne ce dimanche pour la 32e journée de Ligue 1. L'OGC Nice rêve d'Europe et pourrait faire un nouveau gros coup face à un concurrent direct dans la course à la qualification.

Nice, France

Un nouveau tournant dans la fin de saison des Aiglons en vue d'une qualification en coupe d'Europe. Après Montpellier battu (1-0) à la maison le week-end dernier, le Gym affronte Rennes ce dimanche en Bretagne. Les Niçois 7e du classement pourraient en cas de succès reléguer les Bretons à huit points.

Un déplacement sans Wylan Cyrprien, le milieu de terrain rouge et noir est touché aux adducteurs. Sa fin de saison avec le maillot des Aiglons est compromise. L’entraîneur s'est dit "triste" et prévient que l'on en saura un peu plus dans les prochains jours sur une éventuelle reprise avant l'épilogue du championnat. "Tout dépend de la gravité de la lésion", explique Patrick Vieira

À sept matchs de la fin de la saison, les hommes de Patrick Vieira ont encore quatre rencontres à disputer à l'Allianz Riviera (Caen, Guingamp, Nantes et Monaco)

Vivez cette rencontre entre Rennes et Nice sur France Bleu Azur

Rennes - Nice c'est à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Azur à partir de 14h45 pour l'avant-match. Vivien Seiller et Martin Bartoletti vous font vivre cette rencontre de la 32e journée de Ligue 1. Coup d'envoi à 15h00. ISSA NISSA