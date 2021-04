Super Ligue : ce qu'il faut savoir sur cette nouvelle compétition qui veut dynamiter le football européen

Douze clubs ont créé un séisme dans le football européen en annonçant leur volonté de lancer la Super Ligue, une compétition fermée et privée avec à la clé des gigantesques retombées financières. Un schisme qui ulcère l'UEFA et fait réagir jusqu'au plus haut niveau politique.

La planète football a tremblé ce lundi après l'officialisation du lancement prochain de la Super Ligue, une nouvelle compétition privée et fermée, indépendante de l'UEFA et synonyme d'eldorado financier pour les douze clubs fondateurs. Concurrente directe de la Ligue des Champions, ce nouveau tournoi risque de dynamiter le modèle européen du ballon rond tel qu'il existe depuis 70 ans. L'UEFA, politiques et supporters ont réagi vertement et comptent se battre pour empêcher cette Super Ligue de voir le jour. Voici ce que l'on sait sur cette nouvelle compétition entre clubs riches.

Qui participera ?

Douze clubs sont à l'origine de la Super Ligue. Six clubs anglais majeurs (Arsenal, Manchester United, Manchester City, Tottenham, Liverpool et Chelsea), les trois clubs espagnols les plus titrés ces dernières années (Real Madrid, FC Barcelone et Atlético Madrid) et les trois plus grands clubs italiens (Juventus Turin, AC Milan et Inter Milan). Trois autres équipes doivent venir les rejoindre pour former ce cercle restreint de 15 "clubs fondateurs", selon un communiqué de la nouvelle organisation présidée par Florentino Perez, patron du Real Madrid. Les clubs frondeurs sont soutenus par la banque américaine JPMorgan pour financer la compétition. Un pactole de 3,5 milliards d'euros sera ainsi distribué aux quinze clubs fondateurs.

Pour l'instant, aucun club français, ni allemand n'a rejoint l'aventure. Mais les organisateurs souhaiteraient que "au minimum deux clubs français" disputent cette Super Ligue chaque saison, selon une source proche des clubs fondateurs. A ces 15 équipes, s'ajouteront chaque saison cinq clubs "qualifiés" via un système qui reste à préciser. L'une des hypothèses est par exemple que le vainqueur de la Ligue 1 puisse être qualifié. Au total, une compétition à 20 clubs par saison, dont la première "démarrera aussitôt que possible" selon les organisateurs. Une compétition féminine devrait également voir le jour selon le même modèle.

Selon les informations de France Bleu Paris, le président du Paris Saint-Germain est resté fidèle à son choix de ne pas participer à la Super Ligue. Nasser al-Khelaïfi a en effet voté pour le projet de réforme de la Ligue des Champions voulu par l'UEFA.

Quel format ?

Chaque saison, les 20 clubs seront répartis en deux groupes de dix et disputeront, à partir d'août, des matchs aller-retour, soit 18 dates pour la première phase. Les trois premiers de chaque groupe seront qualifiés pour les quarts de finale, les deux derniers tickets étant distribués aux vainqueurs des barrages entre 4e et 5e de chaque groupe. Comme en Ligue des Champions, la phase finale aura lieu en rencontres aller-retour, sauf la finale. Les matchs auront lieu en semaine, a précisé la Super Ligue, entrant donc en opposition avec les Coupes continentales (C1, C3) organisées par l'UEFA.

Pourquoi cette nouvelle compétition ?

Alors que ce lundi l'UEFA a définitivement adopté la réforme de la Ligue des Champions, devant entrer en vigueur en 2024, le timing choisir par la Super Ligue pour annoncer son lancement n'est pas anodin selon Vincent Chaudel, co-fondateur de l'Observatoire du sport business. "Je suis presque surpris qu'il ait fallu attendre dimanche pour qu'on apprenne le lancement. Les clubs ont travaillé en sous-marin et saisissent une opportunité pour remettre leurs économies à flot. Et ça on pouvait s'y attendre". L'un des responsables de ce schisme est le président de la Fifa lui-même, pour le spécialiste de l'économie du sport.

"En novembre dernier, Gianni Infantino, président de la Fifa, a allumé la mèche en déclarant qu'il travaillait sur un projet de Super Ligue européenne auquel l'UEFA s'opposait. Il a créé lui-même un conflit entre les deux instances" explique Vincent Chaudel. Avec des modèles économiques dépassés et mis encore plus à mal par la crise du Covid-19, les clubs frondeurs cherchent à doper leurs revenus à tout prix. Jugeant l'intérêt sportif, et donc financier, de l'actuelle Ligue des Champions dépassé, la Super Ligue s'est créée afin de récupérer une plus grande part du gâteau des droits TV.

Quels revenus ?

Réservé à l'élite financière du football européen, cette nouvelle compétition laisserait de côté le mérite sportif. "Dans la Super Ligue, les clubs percevraient un minimum de 350 millions d'euros garantis. Pour un club comme le Barça, endetté à hauteur de 1 milliard d'euros, on comprend tout de suite pourquoi ils sont intéressés" poursuit Vincent Chaudel. L'observateur du business du sport dresse le parallèle entre les "nouveaux arrivants", comme le PSG, accusés de dénaturer le football avec son imposant budget semblant illimité, et les "gentils anciens", représentants d'un football des origines. "Quand on y regarde de plus près, ce sont donc plutôt les 'gentils anciens' qui semblent le plus intéressés par l'argent" tranche le spécialiste.

L'UEFA tente depuis plusieurs années de s'opposer à la création d'une ligue dissidente mais elle n'a pas su convaincre les plus gros clubs européens. "L'UEFA a eu deux types de réactions. Premièrement, elle a voulu contraindre les clubs avec la mise en place du fair-play financier pour les contenir, mais cela n'a fonctionné qu'avec les clubs moyens, pas avec les gros. Deuxièmement, elle a essayé d'augmenter ses recettes, notamment avec les derniers contrats de droits TV signés avec RMC, deux fois supérieurs à ce qui se faisait avant. L'UEFA a fait ce pari afin d'augmenter ses redistributions vers les clubs pour peser davantage dans leurs comptes. Mais le problème est que l'UEFA est une confédération, elle distribue donc l'argent aux fédérations, pas directement aux clubs. Donc les clubs se sont dits, c'est nous qui créons le spectacle, qui investissons de plus en plus et on retire de moins en moins de profit" analyse Vincent Chaudel.

A plus long terme, les revenus "dépasser(ont) 10 milliards d'euros" sur la période d'engagement des clubs dans la compétition, s'avance la Super Ligue. Les clubs participants s'engageront par ailleurs à respecter un "cadre de dépense régulé". La grande interrogation des prochains mois reposera sur le montant promis par les futurs diffuseurs de la compétition, dans un contexte économique de resserrement des droits TV. Aucun accord de diffusion n'a été évoqué pour l'instant, ni aucune date pour un éventuel appel d'offres futur.

La Super Ligue verra-t-elle vraiment le jour ?

Coup de bluff des clubs pour forcer l'UEFA a augmenter ses redistributions ou réelle volonté de créer une scission, à l'image de ce qui a été fait en basket (NBA) ou dans le football américain (NFL) ? "Ce sont les clubs et les joueurs qui ont la réponse, explique Vincent Chaudel. Ce projet existe parce qu'ils ont pris le pouvoir et tentent de renverser la structure pyramidale du football européen. C'est-à-dire la Fifa, qui chapeaute l'UEFA, puis les fédérations, puis les ligues professionnelles, les clubs et enfin les joueurs. Si les meilleurs joueurs partent dans la Super Ligue, alors la hiérarchie telle qu'on la connaît actuellement n'existera plus".

Sauf que l'UEFA ne compte pas se laisser faire. Aleksander Ceferin, président de l'instance européenne, a vertement réagi à cette "proposition honteuse" de quelques clubs "guidés par l'avidité", annonçant par la même occasion la réforme de la Ligue des Champions à partir de 2024. Il a fustigé ce projet, le comparant à "un crachat au visage de tous les amoureux du football", en opposition aux "compétitions ouvertes" qu'il entend prôner.

L'UEFA promet des sanctions

Le patron de l'UEFA a promis des sanctions pour les joueurs évoluant dans les clubs frondeurs. Ils "seront bannis" des compétitions internationales telles que la Coupe du monde ou l'Euro et "ne pourront plus représenter leurs équipes nationales".

Mais ces menaces risquent ne pas peser bien lourd pour Vincent Chaudel, co-fondateur de l'Observatoire du sport business. "Qui voudrait regarder une Coupe du monde sans Mbappé, Messi ou Ronaldo ? Si les clubs sont capables de créer une ligue européenne, ils peuvent très bien le faire au niveau mondial. Les menaces d'exclusion sont pour l'instant contestables au niveau du droit européen. Il faudrait que la législation évolue en parallèle pour que l'UEFA puisse vraiment mettre ses menaces à exécution".

Pour le spécialiste du business du sport, il est encore compliqué de savoir ce qui se passera. "Est-ce que c’est une menace, un coup de poker pour peser plus dans les redistributions ? Ce n’est pas impossible. Quoiqu'il se passe, il n’y aura à la fin qu’une seule des deux compétitions qui gagnera. Une Ligue de Champions sans ces 12 clubs, ce n’est pas le même intérêt" conclut-il en saluant la position du PSG ou du Bayern Munich qu'il qualifie de "très intelligentes". "Ils restent fidèles aux instances, donc si jamais la Super Ligue ne se fait pas, ils sont gagnants et si elle se fait, la Super Ligue viendra forcément les chercher parce qu'elle ne pourra pas se passer de ces deux grands clubs".