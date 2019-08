Supercoupe d'Europe : Liverpool remporte le trophée, l'entraîneur des Reds encense l'arbitrage de Stéphanie Frappart

L'arbitre Stéphanie Frappart lors du match entre Liverpool et Chelsea, mercredi soir.

Liverpool a confirmé sa suprématie européenne en remportant sa quatrième Supercoupe d'Europe face à Chelsea (2-2, 5 t.a.b. à 4) au bout d'une séance de tirs au but à suspense, mercredi soir, à Istanbul. Le match était arbitré par la Française Stéphanie Frappart, première arbitre femme à arbitrer une rencontre masculine majeure.

L'entraîneur de Liverpool encense l'arbitrage féminin

L'entraîneur de Liverpool Jürgen Klopp a encensé l'arbitrage de Stéphanie Frappart et de ses adjointes : "Je leur ai dit après le match que si nous avions joué comme elles ont officié, nous aurions gagné 6-0", a-t-il dit en conférence de presse. "Elles ont fait un bon match. Elles étaient vraiment très bonnes. Il y avait tellement de pression pour ce moment historique... Elles sont restées calmes et ont fait ce qu'elles avaient à faire. Je ne pourrais pas avoir plus de respect pour Stéphanie Frappart".

Un festival d'occasions manquées par Chelsea

Avec cette 4e Supercoupe d'Europe décrochée (après celles de 1977, 2001 et 2005), le club de Liverpool s'évite un début de saison délicat, dix jours après avoir perdu un premier trophée, le Community Shield face à Manchester City. Compte tenu du festival d'occasions manquées par Chelsea en fin de match, le couperet n'est pourtant pas passé loin pour les joueurs de Klopp, qui dirigeait mercredi le 800e match de sa carrière d'entraîneur.

Pour cette première édition de la Supercoupe d'Europe entre deux clubs anglais, un doublé de Sadio Mané a permis aux Reds d'égaliser (47e) après l'ouverture du score d'Oliver Giroud (35e), puis de mener (94e) jusqu'à un penalty sifflé par Stéphanie Frappart, penalty transformé par Jorginho (100e).

Gagner des trophées, c'est toujours incomparable" - Sadio Mané

"C'était un match difficile", a reconnu le Red Divock Origi. "On a joué contre une bonne équipe de Chelsea, bien organisée. Gagner comme ça à la fin, c'est incroyable." Sadio Mané, lui, a savouré sur RMC Sport : "Gagner des trophées, c'est toujours incomparable. Je suis juste fier. C'est le mental qui a fait la différence aujourd'hui".