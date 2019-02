Supporter l'AJ Auxerre: une passion qui prend du temps et de l'argent

Auxerre, France

Leur équipe joue à plus de 1 000 kms du stade Abbé Deschamps ce vendredi soir et ils seront au plus près d'elle... Cinq supporters de l'AJA, des Ultras, les purs, les durs, seront présents au stade François Coty."Et encore, je triche cette fois-ci, nous raconte Jérôme en souriant, car j'y vais en avion." Dans le milieu Ultra, on se déplace en véhicule terrestre à moteur. Pas par les airs. Le 11 janvier, déjà pour rejoindre la ville natale de Napoléon, lors de la victoire des auxerrois au Gazélec Ajaccio (0-4), les Ultras, une dizaine, avaient cette fois-là voyagé en mini-bus, puis emprunté le bateau.

Ils sont une quinzaine à suivre presque toutes les rencontres de l'AJ Auxerre lorsque leur équipe de cœur joue à l'extérieur. Cela donne 19 déplacements en championnat de L2, plus ceux, éventuels, en coupe de la Ligue et coupe de France.

Une passion qui prend un temps fou!

Au-delà d'encourager leurs favoris, ces fans apprécient le dépaysement. "J'aime cette culture du déplacement, j'aime voyager, visiter d'autres villes et de nouveaux stades. Même si saison après saison, les stades se répètent détaille Pierre, 29 ans. Il n'y a pas la même ambiance en déplacement qu'à domicile. La base du supportérisme, c'est avant-tout de retrouver ses copains et c'est un partage." "C'est assez sympa, il n'y a pas que les 1H30 de matches, il y a également l'avant et l'après-match enchaîne Jérôme, l'un de ces acharnés, qui a assisté à 594 matches de l'AJA, statistiques entrées sur une application à l'appuis. _Aller à Brest un lundi soir revenir le mardi matin à 6H30 et reprendre le boulot une heure ou deux heures après, c'est difficile à expliquer aux copains et à la famille._"

Une vingtaine de déplacements, 17 000 kms, 1 500 euros

Cette passion est dévorante pour Pierre. "C'est une drogue, donc c'est impossible pour moi d’arrêter" souligne ce fonctionnaire qui s'arrange avec son employeur pour se libérer afin d’encourager l'AJA loin de l'Yonne. "Je sors d'un déplacement et je travaille lendemain ou je décale des jours de repos. C'est un arrangement (avec son employeur) selon cet habitant de Tanlay. Soit tu rattrapes ces jours, soit tu poses un jour de congés. Je ne suis pas comme la plupart des gens à prendre deux ou trois semaines de vacances en juillet-août, je préfère garder des congés pour les déplacements de l'AJA".

En plus de prendre beaucoup de temps, cette passion n'est pas donnée. Les Ultras Auxerre effectuent une vingtaine de déplacements de fin juillet à mai. La location du véhicule, le carburant, le péage, la place au stade etc... "Ajaccio (ce vendredi soir), ce sera un billet de 200 euros raconte Jérôme. Brest, on était parti en mini-bus, cela nous a coûté une cinquantaine d'euros chacun." Pour une saison, la facture monte à 1 500 euros environs. Le club, autant que faire ce peu, peut aider les supporters auxerrois lors de ces déplacements.

François Bellugou, joueur de l'AJA: "C'est fort. Parfois, on n'en a pas assez conscience."

Pour les plus fadas, cela représente 17 000 kms cette saison pour les seuls déplacements en Ligue 2. "C'est fort, applaudi François Bellugou, le joueur de l'AJA._Cela représente l'amour que portent certains supporters à un club_. Le minimum, c'est d'aller les saluer à la fin des matches car ça fait des bornes (sourire). Parfois, on n'en a pas assez conscience." Pour récompenser cet investissement, des joueurs offrent parfois leur maillot à ces quelques fadas qui traversent l'hexagone avec leur écharpe bleue et blanche de l'AJA.

Des inconditionnels qui rêvent toujours d'un retour de leur équipe en Ligue 1. Histoire de changer un peu de villes, et de stades.

