Supporter du GYM et magistrat : Christophe Tukov revient sur les incident à l'Allianz Riviera

Peut-on rire de tout à l'Allianz Riviera ? Question au coeur des débats depuis mercredi soir et le chant de supporters de la Populaire Sud moquant la mort du footballeur argentin Emiliano Sala. La ministre des Sports appelle à des sanctions. Beaucoup hurlent au scandale, quand les ultras, eux se défendent en invoquant la liberté d'expression. Christophe Tukov, lui estime que c'est un sujet complexe, il est supporter du GYM depuis 45 ans, il est aussi magistrat.

"Est-ce qu'on peut rire de tout avec n'importe qui ? Le problème, c'est que là, ce n'est pas avec n'importe qui, c'est avec tout le monde."

Le souci pour lui, c'est qu'aujourd'hui tout va plus vite, et que tout est public avec notamment le développement des réseaux sociaux : "à la seconde où ils ont entonné ce chant, c'était entonné en Argentine. La famille de monsieur Sala, le club de Nantes vraiment affligé depuis sa disparition, on peut en discuter, faire des vannes, mais publiquement dans un stade, c'est compliqué."