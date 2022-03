Un supporter du Havre interdit de stade après les incidents lors du match face à Toulouse

Un supporter du Havre a été condamné à trois mois d'interdiction de stade et 500 euros d'amende pour être descendu sur le terrain du Stade Océane en septembre dernier lors du match entre le HAC et Toulouse. Des dizaines de personnes avaient franchi le muret des gradins pour célébrer un but havrais.