Supporters : les kops de Geoffroy-Guichard bientôt livrés à eux-mêmes ?

Le 23 avril, le jour du premier tour de la présidentielle, les supporters de l'ASSE pénétraient dans le stade Geoffroy-Guichard alors que la rencontre était à huis clos. Hier, un 19e supporter a reçu une Interdiction Administrative de Stade. Ce sont les chefs de groupes qui sont visés.

Une intrusion sans effraction, sans dégradation qui visait à interpeler la Ligue de Football Professionnelle sur les sanctions répétées visant les supporters et le manque de dialogue. Voilà la ligne de défense des supporters que la LFP n'a finalement pas sanctionné pour cette interruption inédite du match qui aura duré une quinzaine de minutes. Mais l'affaire ne s'arrête pourtant pas là puisque la Préfecture a décidé de sanctionner certains supporters qui ont participé à cette incursion et qui ont entrainé la mobilisation en urgence de forces de l'ordre. Le directeur de cabinet du Préfet de la Loire avait assuré que ses services allaient frapper "vite et fort".

Confirmation cette semaine : une petite vingtaine de responsables des Magic Fans et des Green Angels ont recu une Interdiction Administrative de stade... Il y en avait 9 de chaque groupe jusqu'à ce qu'un 10e Green Angel en reçoive une ce vendredi. La plupart ont fait appel de cette décision et certains ont déjà été reçu en Préfecture par le Directeur de cabinet Mahamadou Diarra et un officier de police. Un entretien d'une vingtaine de minutes qui donnera lieu à une délibération dont le résultat sera prochainement communiqué aux concernés. Un entretien qui n'a aucune chance d'alléger les sanctions. En l’occurrence 1 an sans pouvoir assister au moindre match de l'ASSE, avec l'obligation de pointer à la mi temps des matches à domicile et au coup d'envoi des rencontres à l'extérieur.

Les deux groupes de supporters ont rédigé un communiqué commun cette semaine et partagent leurs informations pour appréhender au mieux une situation qui pourrait avoir des conséquences insoupçonnées par les autorités. Comme ce sont les chefs des groupes qui sont exclus des stades, les kops seront livrées à des jeunes inexpérimentés pour animer une tribune mais aussi pour gérer un déplacement à l'extérieur, ou encore un mouvement de foule lié à une tension au cours d'un match.