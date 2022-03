Supporters niçois interdits à Montpellier : "c'est quoi la prochaine étape ?"

Le communiqué lunaire de la préfecture de l'Hérault pour interdire le déplacement des supporters de l'OGC Nice à Montpellier ce samedi n'est pas passé inaperçu. Pour justifier sa décision, la préfecture évoque notamment le transfert d'Andy Delort de la Paillade vers la Côte d'Azur. Avec des termes qui interpellent. "Le départ surprise d'Andy Delort n'a pas été accepté par les ultras montpelliérains qui n'ont pas pardonné cette défection de dernière minute de ce natif de l'Hérault."

J'ose espérer que le transfert d'Andy n'est pas la seule raison

Interrogé à ce sujet ce jeudi, Christophe Galtier a joué la carte de l'étonnement. Avec une (grosse) pointe d'agacement. "J'ose espérer que le transfert d'Andy n'est pas la seule raison. Mais c'est quoi la prochaine étape ? Un joueur ne pourra plus jouer face à son ancien club ? C'est dommage que nos supporters ne puissent pas se déplacer et assister à ce match. C'est important de pouvoir compter sur leur soutien. La présence du public est un atout supplémentaire."

Atal et Amavi de retour

Christophe Galtier a par ailleurs donné de bonnes nouvelles concernant l'effectif rouge et noir. Il devrait être au complet à Montpellier samedi. Touchés à la clavicule et au genou, Youcef Atal et Jordan Amavi sont opérationnels et pourraient donc retrouver le groupe après plusieurs semaines d'absence.