Supporters parqués dans la même tribune lors de Lens Lille : Roxana Maracineanu écrit au président de la FFF

Certes, les nouvelles jauges étaient respectées mardi, au Stade Bollaert pour le match des 16è de finale de Coupe de France entre Lens et Lille. Il n'y avait que 5.000 spectateurs, comme le prévoient les nouvelles règles, alors que le stade peut en accueillir 38.000. Mais les supporters Sang et Or étaient tous regroupés en tribune Marek, alors que le reste de l'enceinte était totalement vide.

Si la joie des lensois était belle à voir après la victoire, ces images de liesse ont évidemment beaucoup fait réagir.

La ministre chargée des Sports, Roxana Maracineanu, a écrit jeudi au président de la Fédération française de football (FFF), Noël Le Graët, pour lui demander de veiller au respect de la distanciation physique dans les stades. Elle a également mis en garde les dirigeants des ligues professionnelles, les menaçant de revenir à des règles plus restrictives si cette distanciation n'était pas respectée. Ces mesures pourraient aller jusqu'au huis-clos.

La ministre a également lancé un appel aux acteurs du sport français, rappelant "l'image d'exemplarité que le sport renvoie au pays, notamment quand il fait l'objet d'une retransmission audiovisuelle."

Le gouvernement a décidé d'établir pour trois semaines des jauges fixes à 5.000 personnes en extérieur et 2.000 à l'intérieur.

La nouvelle vague du Covid compromet de plus en plus de rencontres. L'affiche Lille-Lorient prévue ce samedi, est reportée. C'est également le cas du match Dunkerque-Paris FC, en Ligue 2.