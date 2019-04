Supporters rennais : trois générations d’une même famille au Stade de France

Ce samedi, une famille entière va se rendre à la finale de la Coupe de France : le grand-père, les parents et les trois enfants, tous fans des Rouge et Noir. Ils habitent Saint-Germain-en-Coglès, au nord de Fougères, en Ille-et-Vilaine. Et ils espèrent bien vivre ensemble un moment historique.

Le grand-père, les parents et les enfants iront tous à la finale, au Stade de France.

Saint-Germain-en-Coglès, France

Six membres d’une même famille, sur trois générations, seront au Stade de France ce samedi pour la finale de la Coupe de France face au PSG. Armand, 68 ans, est le seul qui était né lors du dernier succès du SRFC dans la compétition. « J’étais à l’armée, on a regardé la finale au foyer de la caserne. On était pas mal de Bretons, donc c’était un peu la fête », se souvient-il.

Une voiture louée pour l'occasion

Pour ses trois petits-enfants, âgés de 6 à 13 ans, les meilleurs souvenirs au stade sont les matchs de Ligue Europa, contre Arsenal et le Bétis Séville notamment. Les deux parents, Fabienne et Samuel, ont loué une voiture sept places pour l’occasion. « Les matchs de football, c’est un spectacle auquel on peut participer en famille, s’exclame Samuel. Le vivre avec mon papa, mes enfants, ma femme, c’est quelque chose d’extraordinaire ! En espérant qu’on ramène la coupe à la maison…»