Sur la pelouse de Bourg-en-Bresse, un dixième match nul pour l'USO (1-1)

Le destin ne s'est malheureusement pas répété pour l'USO. La saison passée, il y a un an jour pour jour, les Orléanais s'étaient imposés 1-0 au stade Marcel Verchère, au terme d'un très âpre qui avait lancé véritablement la saison des Jaune et Rouge. Cela aurait pu tourner ainsi pour cette 15ème journée de National. Après une première mi-temps très fade, les hommes de Xavier Collin, en quête d'une victoire à l'extérieur depuis la fin août, prenaient les devants à l'heure de jeu : récupération haute de Akpa, passe en profondeur de Kévin Fortuné et un duel remporté par Adrian Dabasse pour ouvrir le score.

Le plus dur était fait. Sur le papier du moins, puisque 10 minutes plus tard, Mokdad fauche un Burgien dans la surface. Un pénalty transformé, avant une deuxième sanction avec ce carton rouge extrêmement sévère pour Adrian Dabasse quelques minutes plus tard. Le score ne bougera plus, malgré cette grosse occasion de Stone Mambo dans le temps additionnel. La "mission commando" de Xavier Collin n'aura pas abouti et la pression sera maximale la semaine prochaine, pour le dernier match de l'année sur la pelouse du Mans. En cas de défaite, l'USO, actuellement 10ème, pourrait bien passer la trêve hivernale dans la zone de relégation.

L'homme du match

Adrian Dabasse était très attendu ce soir, plus de trois mois après son dernier match avec l'USO. L'attaquant ne s'est fait pas prier à la 65ème pour inscrire son premier but sous les couleurs orléanaises, après un face-à-face brillamment remporté. Malheureusement, son match tourne court un quart d'heure plus tard. Sur une faute, certes anti-sportive mais loin d'être violente, l'arbitre de la rencontre décide de l'exclure. Un choix qui a étonné tout le monde au stade Marcel Verchère, y compris l'entraîneur de Bourg-Péronnas.

La phrase du jour

"On avait fait le plus dur en ouvrant le score, on était bien en place. Malheureusement, la fin de match est très compliquée avec ce pénalty et ce carton rouge. Vous l'avez tous vu, c'est très sévère. On ne peut rien dire. On verra ce qu'il se passera au Mans pour le dernier match de l'année, mais je reste à 100% concerné" déclarait l'entraîneur Xavier Collin après la rencontre.

Le chiffre du jour

10 : comme le nombre de matches nuls obtenus par l'USO cette saison, soit déjà quasiment le total de la saison précédente (11 matches nuls en 2021-2022).