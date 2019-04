"Sur sa tombe ce n'était qu'un numéro"

Des supporters de l'OM lancent une cagnotte pour offrir une sépulture digne de ce nom à l'un d'entre eux, enterré dans le plus strict anonymat et promis à la fosse commune.

Marseille, France

Il s'appelait Michel Scotto di Rinaldi. C'était un fidèle supporter de l'OM, il est décédé la semaine dernière à 61 ans. Mais il n'y avait strictement personne à son enterrement à Marseille. Même pas un membre de sa famille. Des supporters marseillais se mobilisent pour lui offrir une sépulture digne de ce nom, et pour lui éviter.. la fosse commune.

"Nous sommés allés au cimetière Saint-Pierre. Quand on est arrivé, on s'est aperçu qu'il était dans le carré des indigents et que sur sa tombe il n'y avait qu'un numéro. Le numéro 15. Il n'y a pas un nom, rien du tout. Il n'y avait personne à son enterrement. Le savoir si seul, on est tous émus" Thierry Mode

Ils viennent de lancer une cagnotte Leetchi. Objectif : trouver 1 500 euros, pour payer le transfert et une concession de 15 ans dans le cimetière Saint-Pierre.

Michel Scotto di Rinaldi, italien d'origine et arrivé très jeune à Marseille, a longtemps été abonné aux Ultras. "Il a fait ses premiers pas au Vélodrome au début des années 1970". A cause d'ennuis de santé, il avait fini par se placer en quart de virage Jean Bouin, au plus près toujours du Virage Sud. Passionné de pêche, il avait aussi ses habitudes, achetait son poisson chaque vendredi sur le marché du Vieux Port avant de poster l'une de ses recettes sur les réseaux sociaux -où il se faisait appeler "Michel Plage" ou "Maître Gobi".

Bonjour de poissons, Sardines farcies......🐟😋

Vider et écailler les sardines, oter l'arrete centrale,

faire une farce avec ail ,persil frais, spigol

sur une sardine, puis de la farce, recouvrir d'une 2ème sardine

Dans un plat à four Pour l'odeur, à 200°, 10mns Bon apèt'. pic.twitter.com/86G3I2W7mV — ᙏᗩITᖇᙓ ᘜOᙖI (@michelplage) March 15, 2019

Thierry Mode, abonné aux Ultras. C'est lui qui vient de lancer la cagnotte Leetchi pour Michel Scotto di Rinaldi © Radio France - Tony Selliez

'Il était toujours serviable, toujours près à aider autrui (...) finalement, on ne le connaissait pas si bien. C'était un homme seul. Il n'avait qu'un fils, ça semble très compliqué. Donc il n'a que la famille OM. On est là" Thierry Mode

Pour Michel, pour avoir une sepulture digne de ce nom, voilà la #TeamOM on se mobilise, on a pas le droit de le laisser là 😢🙏@jheyraud@OM_Officiel@LaurentPaganel1@ShavinzCS@OM_RIZZOhttps://t.co/8ISJnpzk5M — titi ( c’est toi le boss) (@Mode55489648) April 1, 2019

La loi veut que la tombe du "terrain commun" soit conservée mais dans un délai de seulement 5 ans. Ensuite, le corps est déposé dans la fosse commune.