Suspension de la Ligue 1 : à quoi doit s'attendre le Montpellier Hérault ?

Alors que la Ligue 1 et le MHSC sont à l'arrêt, en raison de l'épidémie de coronavirus, tout le monde s'interroge sur l'avenir du championnat de France. Personne ne sait aujourd'hui s'il ira à son terme, et de quelle manière.

L'épidémie de coronavirus sévit en France, comme partout dans le monde. Ainsi, le football, comme tous les sports, s'est mis en sommeil, au niveau amateur comme au niveau professionnel. Ce vendredi, le MHSC a cessé toute activité jusqu'à nouvel ordre, mais pour au moins neuf jours. Les entraînement sont supprimés, comme à Saint-Etienne, mais contrairement à Lille et Nice. Le centre de formation a fermé ses portes, le télé-travail est mis en place pour une partie du personnel, et les joueurs ont été invités à rester chez eux.

Avant de quitter Grammont, les footballeurs de l'équipe professionnelle ont subi "des contrôles médicaux" et se sont vus remettre "un programme individuel" nous indique l'entraîneur Michel Der Zakarian, afin de garder la forme dans les prochains jours, et notamment d'ici le lundi 23 mars, date à laquelle ils sont de nouveau attendus au centre d'entraînement. D'ici là, de "nouveaux tests médicaux, mais aussi une consigne : limiter le plus possible les voyages et les déplacements" ajoute le coach.

Reprise le 23 mars, et après ?

La suite, tout le monde la redoute, parce que personne ne sait à quelle sauce son club sera mangé. Plusieurs scénarios sont aujourd'hui sur la table, mais chacun attend beaucoup de la décision que prendre l'UEFA mardi prochain. En effet, l'instance européenne devra notamment décider de décaler ou pas l'Euro 2020 (12 juin - 12 juillet) d'une année : "beaucoup de choses vont sans doute découler de cette décision", précise MDZ.

Le cas échéant, cela pourrait permettre de reprendre et terminer les championnats plus tard que prévu, à condition bien sûr que la situation sanitaire le permette.

Plusieurs scénarios sur la table

En revanche, que se passera-t-il si la crise se poursuit, voire s'aggrave ? Ces dernières heures, dans un entretien accordé au journal Le Monde, le président de l'OL a soumis l'idée d'annuler purement et simplement la saison de Ligue 1 en cours, sans relégation ni titre de champion, et en prenant le classement précédent pour attribuer les places européennes pour l'exercice suivant : le plus logique serait de dire on annule tout et on repart sur la situation du début de saison". Jean-Michel Aulas s'est aussitôt attirer les foudres d'une majorité de supporters et même d'adversaires.

Autre hypothèse : le gel et la conservation des classements actuels, en Ligue 1 et en Ligue 2, en cas d'arrêt du championnat, pour décider des montées et des descentes.

Une chose est certaine, si le championnat redémarre, il faudra absolument que les dix dernières journées de Ligue 1 puissent se jouer avant fin juin, dans la mesure où "les contrats de certains joueurs arriveront à leur terme", rappelle justement l'entraîneur du MHSC. A Montpellier, c'est notamment le cas de Vitorino Hilton, Souleymane Camara ou encore Geronimo Rulli, prêté jusqu'au 30 juin par la Real Sociedad.