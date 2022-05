Le score fleuve de l'AC Arles face à Septèmes-les-Vallons le week-end dernier en Régional 2 pose question : 22-1. Le résultat permet opportunément au club arlésien de s'emparer de la tête de son groupe et de viser la montée.

Suspicion de fraude dans le football amateur : Arles l'emporte 22-1 et prend la tête de son groupe

Il y a des résultats de matchs qui posent question. Et celui de l'AC Arles le week-end dernier en régional 2 se hisse en haut du classement. Face à Septèmes-les-Vallons, le club arlésien s'impose... 22 buts à 1. Un résultat bienvenu, qui permet au club de s'installer en tête de son groupe de régional 2 au détriment de la réserve de Martigues, notamment grâce à une différence de buts passée de... +34 à +55 !

Le résultat est d'autant plus surprenant qu'au match aller l'AC Arles s'était incliné 4-1. Un scénario qui fait vivement réagir le FC Martigues et son président Alain Nersessian. Dans La Provence il dénonce "une parodie de football" et affirme que le club ne va pas "en rester là".

Face à ce score surprenant, la commission de discipline régionale s'est saisie du dossier selon l'Équipe.