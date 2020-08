Le Stade Brestois va-t-il reprendre la compétition après les suspicions de Covid au Nîmes Olympiques ?

La ligue 1 va-t-elle reprendre comme prévu dimanche prochain pour le Stade Brestois ? Sur son compte Twitter, le Nîmes Olympique annonce deux suspicions de Covid-19 dans son groupe professionnel. Il s'agit du prochain adversaire du Stade Brestois pour la reprise de la Ligue 1. Le match est censé se dérouler à Nîmes, dimanche 23 août, à 15h.

Les deux salariés du Nîmes Olympique ont été placés à l'isolement en attente de nouveaux testes au sein du staff. Déjà la semaine dernière, un cas positif au coronavirus avait été détecté au sein du groupe professionnel.

Le protocole sanitaire de la LFP transmis cette semaine

La ligue de football professionnel a transmis aux clubs de L1 et L2 un protocole sanitaire. Selon lui, le match doit être reporté si plus de 3 cas positifs au Covid-19 sont détectés sur "8 jours glissants". Il est également écrit que chaque club doit nommer un référent Covid-19. Entre 72 et 48 heures avant chaque rencontre, le club doit réaliser des tests aux joueurs et au personnel technique et opérationnel. Il est aussi recommandé d'effectuer un examen clinique le matin du match.

Quid du match contre l'OM le 30 août ?

Autrement, le coup d'envoi de la ligue 1 n'aura pas lieu ce vendredi. Le match prévu entre l'OM et Saint-Etienne est reporté en raison de quatre cas positifs au Covid-19 au sein de l'effectif marseillais. Il se jouera le 16 ou 17 septembre "sous réserve de l’évolution des conditions sanitaires au sein du club de l’Olympique de Marseille, indique la LFP. C'est tout aussi problématique pour le Stade Brestois qui doit affronter l'OM le 30 août prochain pour leur second match de Ligue 1.