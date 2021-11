Sylvain, Butte Paillade (Montpellier) : "Le stade nous manque"

Les ultras vont-ils faire leur retour dans les tribunes de la Mosson ? La question se pose alors que les deux groupes héraultais, Armata et Butte, qui boycottent l'enceinte depuis le début de la saison en Ligue 1, en raison de la mise en place du pass-sanitaire qu'ils dénoncent, viennent d'ouvrir la porte.

En effet, les deux entités viennent de publier un communiqué, dans lequel ils n'excluent pas un possible retour. Les membres doivent voter prochainement. Sylvain, l'un des porte parole de la Butte, s'en explique auprès de Bertrand Queneutte.

ENTRETIEN

Pourquoi ouvrir la porte à un retour, aujourd'hui ?

Parce qu'à un moment donné, il faut bien décider d'un retour ou non. On attendait vraiment la position du gouvernement après le 15 novembre, mais comme on l'a vu, il n'a fait que prolonger le pass-sanitaire. Cela nous a pas mal déçu. On pensait vraiment qu'ils allaient l'alléger. Il faut donc prendre des décisions. On prend la température au sein des groupes, de différentes personnes, des encartés, etc, et les avis sont partagés. Pour le moment, je le répète bien haut et fort, il n'y a rien d'acté. Il faut que l'on continue à se voir. On a fait un premier communiqué où on laisse entrevoir peut être un retour, mais pour le moment, il n'y a rien. Il faut qu'on pèse le pour et le contre, que tout le monde soit d'accord avec ça. En tout cas, le temps est à la réflexion.

Cela veut dire que vous allez voter ?

C'est ça. On est en parfaite démocratie.

Saluée, respectée ou vivement critiquée, votre position est-elle devenue difficile à tenir ? Dans le communiqué, vous vous dîtes "esseulés".

Oui, elle est devenue difficile, mais elle l'est devenue très, très rapidement, parce qu'on pensait qu'on allait être suivis par l'ensemble des groupes. Et en fait, pas du tout. Il n'y a que quelques groupes qui ont suivi, qui ont emboîté le pas, mais qui sont vite revenus à la normale. En sachant que chez les grands groupes de supporteurs français, que ce soit à Marseille, Lyon, Paris, etc, il y a quand même une manne financière au milieu de tout ça. S'ils ne rentrent pas au stade, il y a énormément de pertes, donc ils gèrent leur groupe comme une entreprise. Ce n'est pas notre cas. Et c'est donc plus facile pour nous de faire des grèves. Après, on est droit dans nos baskets, on peut se regarder dans une glace. Le combat, on l'a lancé, on l'a mené, et on reste cohérent dans notre mentalité. On pense que ce sont des choses qui sont contre les libertés. Le truc étant que c'est quand même moins, je pense, liberticide que ce qu'on pouvait croire, parce que finalement, qu'on ait un pass ou non, la plupart des gens vont au restaurant, avec le pass d'un collègue. On n'est donc pas privé de plein de libertés. On arrive quand même à vivre. De la façon qu'il a été annoncé au départ, c 'était normal, on ne peut plus normal, que de le contester. Mais au fil du temps, on voit que l'on n'est pas non plus en Corée du Nord.

Donc voilà, il y a un peu de tout ça. Il y a aussi le fait que le stade nous manque. Et je vais être sévère en disant ça, mais ce ne sont pas les 4 pèlerins qui vont dans la tribune et qui lancent des chants qui vont nous remplacer un jour. Il faut donc vraiment qu'on reprenne notre place, c'est mon point de vue. Ces personnes, le jour où on sera là, on ne les verra plus. Nous, c'est pas du factice, c'est pas la télé-réalité. Ultra, c'est tous les jours, on vit comme ça. Ca ne consiste pas à mettre un déguisement le week-end. Malheureusement, il y en a qui ne l'ont pas compris. J'ai aussi été déçu par ça, je pensais que le mouvement serait davantage suivi au sein de notre tribune. C'est pour ça que je me permets de les nommer comme ça : des pèlerins.

Quel regard portez-vous sur le début de saison de ce "nouveau" Montpellier ?

Je trouve qu'on ne s'en sort pas trop mal, quand même, malgré la défaite ce week end. Je pense que le nouvel entraineur est bien en place. Les joueurs l'écoutent. Après, je ne suis pas un spécialiste du football, chacun à sa place. Pour moi, ce sont les résultats qui comptent et on comptera les points à la fin de la saison. En attendant, c'est pas trop mal. Maintenant, quand on change d'entraîneur, c'est pour avoir quelque chose de mieux. J'attends donc de voir la fin de la saison si c'est mieux que Der Zak ou pas. Le départ de Delort a tellement remué de merde qu'il a fallu un moment avant de s'en remettre et là, je pense que ça y est : on a tourné définitivement la page. Et il faut regarder de l'avant.