T. Laurey après Strasbourg - Metz (2-2) : "Ça m'horripile des joueurs qui défendent avec les bras écartés"

C'est encore une histoire de penaltys qui a rythmé ce derby à huis clos entre le Racing Club de Strasbourg et le FC Metz. Mohamed Simakan a concédé deux penaltys en déviant de la main deux tirs messins, à chaque fois du même joueur Warren Tchimbembé. Dylan Bronn a transformé le premier (35ème), mais il n'a pas réussi le doublé, car l'ancien gardien messin Eiji Kawashima a détourné son deuxième penalty (51ème), sans doute le tournant du match.

"Ça m'horripile toujours de voir des joueurs de haut niveau qui défendent avec les bras dans le dos et des joueurs de Ligue 1 qui défendent avec les bras écartés, peste l'entraîneur strasbourgeois Thierry Laurey. Quand je dis haut niveau, c'est la Ligue des champions, la Ligue Europa, le niveau européen. Nous on est un peu naïfs par moments. "

Simakan, de héros malheureux à buteur providentiel

Mohamed Simakan, sans doute aussi malchanceux que maladroit sur ces deux coups-là, s'est bien racheté en égalisant de la tête sur un corner de Dimitri Liénard, le premier but de sa carrière en Ligue 1 (66ème). Après le deuxième but messin d'Opa Nguette (70ème), le Racing a su redonner un coup de collier pour revenir une seconde fois à hauteur grâce à Adrien Thomasson (78ème).

Au final, l'entraîneur strasbourgeois Thierry Laurey se satisfait de ce partage des points : "Il ne faut pas oublier que Metz a une balle de 2 à 0. J'estime que c'est un très bon point, car on revient deux fois. On a beaucoup poussé, on a eu de bonnes intentions, mais on a manqué de qualité technique dans certaines situations. Je retiens que les garçons ont lutté pour revenir deux fois."

Plus de regrets pour les Messins

"On peut avoir des regrets, un petit peu, mais il y a une satisfaction sur notre comportement, nos attitudes, se félicite l'entraîneur des Grenats Frédéric Antonetti. Dans l'ensemble, je retiens beaucoup de choses positives. On rate un penalty, il y en a un autre pas sifflé, on mène au score mais, dans l'ensemble, c'était un bon match, disputé. C'était un vrai derby, il ne manquait que le public".

Le Racing grignote une place, mais ne gagne toujours pas le derby

À la faveur de ce match nul, le Racing gagne une petite place au classement de la Ligue 1. Il est 16ème avec 11 points, autant que Lorient et Nîmes qu'il devance au goal average. "On veut grignoter pour sortir petit à petit la tête de l'eau", avance Thierry Laurey.

Cette petite place grappillée n'enlèvera certainement pas aux supporters strasbourgeois la déception d'être passé une fois de plus à côté d'un succès face au rival messin. Ça fait 13 ans que le Racing court derrière une victoire dans le derby en Ligue 1.