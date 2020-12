Technique, constance, audace, les lacunes de Bordeaux se révèlent lors de la défaite à Lille 2-1

Les Girondins de Bordeaux sont tout simplement tombés contre plus forts qu'eux en déplacement à Lille pour le compte de la 14e journée de Ligue 1. Une défaite 2-1 et une seconde période où les Bordelais n'ont pas existé. Les Nordistes stoppent Bordeaux dans sa série lancée après la trêve.

Il n'y aura finalement pas eu de miracle de Noël avant l'heure pour les Girondins de Bordeaux en déplacement dans le Nord ce dimanche après-midi. Les Lillois ont battu les Marine et Blanc 2-1, au terme d'un match qu'ils ont presque maîtrisé dans son intégralité. Les hommes de Jean-Louis Gasset ont cessé d'exister en seconde période après avoir encaissé un but à la 45e, juste avant la mi-temps. Les Girondins de Bordeaux pointent à la 11e place du classement de Ligue 1 alors que les Lillois s'emparent de la tête du championnat.

Pourtant les Bordelais avaient bien commencé ce match en rendant les coups aux Nordistes qui n'ont pas été spécialement dangereux dans ce premier acte. "En première période, on doit mettre le but avec Hatem Ben Arfa vers la 10e minute et Mike Maignan fait la parade qu'il faut" pointe Jean-Louis Gasset, le coach bordelais. Son équipe a manqué de constance sur la durée du match. Autant, les Girondins ont rivalisé avec les Lillois, autant ils ont été incapables de produire quoi que ce soit en seconde période.

1 seul tir en seconde période

Ce qui a empêché les Bordelais de recoller au score, c'est d'abord de l'audace. Les Lillois ont frappé 15 fois au but alors que les Bordelais ont tiré quatre fois dont une seule en seconde période. Un manque d'audace que l'on retrouve du côté des deux défenseurs centraux qui n'ont pris aucun risque dans leurs relances face à un pressing lillois permanent et bien organisé. Quand on regarde le nombre de passes clés que les Bordelais ont réussies, Ben Arfa est devant avec deux unités et De Préville avec une seule et cela semble bien trop faible pour être dangereux dans al zone de vérité. Ce pressing a considérablement gêné des Bordelais, souvent justes techniquement.

Dans ce cas-là, il était impossible de trouver un Ben Arfa déjà bien muselé et cerné par les Nordistes. Hatem Ben Arfa étant le seul joueur capable de créer des différences dans cette équipe bordelaise. Les Lillois l'avaient bien compris : "On leur avait demandé de le serrer de près et ils l'ont appliqué au retour de la mi-temps" a avoué l'entraineur nordiste Christophe Galtier en conférence d'après-match.