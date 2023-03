MHSC : Téji Savanier atteint pour la première fois la barre des 10 buts en Ligue 1

Comme l'a indiqué son coach en conférence de presse d'après match : "On ne va pas pas lui apprendre à jouer au foot". Mais à 32 ans, on ne va pas non plus apprendre à Téji Savanier comment atteindre la barre des dix buts, puisque le capitaine héraultais vient de le faire ce dimanche face à Angers, à douze matchs de la fin de la saison.

Auteur de son cinquième pénalty depuis août (Strasbourg, Clermont, Brest, Angers), puis de son dixième but sur une frappe sublime du gauche dans la lucarne gauche de Paul Bernardoni sur un service astucieux d'Issiaga Sylla, Téji Savanier a non seulement réalisé le break face au SCO, mais il s'est aussi offert le quatrième doublé depuis ses débuts en Ligue 1, avec le Nîmes Olympique.

Le triplé n'était pas loin

Au cours d'un match dans lequel il a pesé de tout son poids sur le jeu, alternant le court et le long, les transmissions du gauche comme du droit, les changements de rythme et de direction, Téji Savanier a signé un retour de suspension phénoménal et aurait même pu frapper encore plus fort.

Son tout premier triplé en pro lui a en effet été enlevé par l'arbitre de la rencontre. Et le joueur pestait, avec le sourire, en sortant des vestiaires. De fait, Savanier venait de marquer après avoir assommé Cédric Houtondji sur son coup franc, mais Benoît Millot a choisi d'arrêter le jeu, juste avant que le ballon ne franchisse la ligne, pour prendre des nouvelles de l'attaquant angevin.