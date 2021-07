JO de Tokyo : Téji Savanier et la France s'inclinent lourdement pour leur premier match

Bien plus tranchante, bien plus agressive, bien plus entreprenante. Et aussi, plus en jambes. L'équipe du Mexique n'a laissé que peu de chances à une formation tricolore inexpérimentée, mais aussi très timide et trop faible, dans certains secteurs, notamment défensif.

Des Bleus qui n'avaient disputé qu'un match de préparation avant le tournoi, contre la Corée du Sud, et qui ont montré des limites, sur le plan physique et technique. Deux buts encaissés en première période, deux autres en seconde.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Il faut dire et rappeler que la formation dirigée par Sylvain Ripoll a été bricolée, au dernier moment, face au refus de nombreux clubs français de libérer les premiers choix du sélectionneur.

Les partenaires de Téji Savanier et de André Pierre Gignac, auteur de la réduction de l'écart en seconde mi-temps sur un penalty obtenu par Randal Kolo Muani (2-1) devront faire mieux face à l'Afrique du sud, dimanche prochain.