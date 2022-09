Tempête Alex : les anciens de l'OGC Nice jouent pour la bonne cause à Roquebillière

Ils ont encore du talent dans les pieds et un grand cœur rouge et noir. Les anciens joueurs de l'OGC Nice jouent pour la bonne cause ce samedi. Deux ans après le passage dévastateur de la tempête Alex sur les Alpes-Maritimes, l'associations Les Anciens Aiglons organise un match caritatif face à un collectif d'avocats qui s'était constitué après la tempête pour aider les victimes et accélérer les procédures auprès des assurances.

Le maillot de Dante à gagner

Symboliquement, ce match se joue sur la pelouse du stade de Roquebillière, totalement détruit pendant la tempête et reconstruit depuis. Venez nombreux à partir de 10h pour assister à cette rencontre qui démarre à 11h. Une tombola est ensuite organisée pour récolter des fonds et plusieurs maillots de joueurs du Gym (Dante, Joe Bryan...) seront à gagner.