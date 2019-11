Tempête Amélie : les rencontres régionales de football annulées partout en Nouvelle-Aquitaine ce dimanche

La Ligue de Football Nouvelle-Aquitaine a décidé d'annuler toutes les rencontres régionales, en raison de la tempête Amélie et de l'alerte orange vents violents et orages sur plusieurs départements de la région. Les matchs seront reportés.

Mont-de-Marsan, France

Pas de football dans les Landes ce dimanche ! La Ligue de Football Nouvelle-Aquitaine a préféré rester prudente face à la tempête Amélie et a décidé d'annuler toutes les rencontres régionales prévues pour cette journée marquée par le vent et la pluie.

De nombreux départements de la région, dont les Landes, sont en vigilance orange pour vents violents et orages depuis samedi matin. De fortes pluies et des rafales entre 60 et 140 km/h sont attendues jusqu'en milieu de matinée dimanche d'après Météo France.

Tous les clubs régionaux et de district de Nouvelle-Aquitaine doivent donc annuler leurs rencontres, y compris ceux des départements non concernés par la vigilance orange, mais dont les conditions météorologiques ne sont pas idéales, avec de la pluie et du vent. Tous les matchs seront reportés selon la Ligue de Football Nouvelle-Aquitaine.

Les rencontres d'autres niveaux, comme la Nationale 3, ne sont pas concernés par ces annulations.