Temps additionnel allongé : "il faut en tenir compte" selon l'entraîneur du Stade Lavallois, Olivier Frapolli

Depuis le début de saison, les arbitres doivent décompter le temps perdu au cours des rencontres, notamment les célébrations de buts. Souvenez-vous des temps additionnels à rallonge lors de la Coupe du monde au Qatar en fin d'année dernière. La même chose arrive en Ligue 1 et Ligue 2. Il faut quasiment s'attendre à jouer 100 minutes par match. C'est une donnée à prendre en considération explique l'entraîneur du Stade Lavallois, Olivier Frapolli qui a prévenu ses joueurs : "je leur ai dit qu'il fallait rajouter 7, 8, 9 minutes au temps additionnel en seconde période. Et que donc, à dix minutes de la fin, il reste en réalité le double du temps. Cela doit faire tilt chez eux sur la façon d'appréhender les fin de matches en fonction du scénario."

Un impact physique et psychologique

Les temps de jeu sont beaucoup plus long comme cela a été le cas sur plusieurs matches déjà en ce début de saison. "Cela permet de marquer des buts supplémentaire" estime le technicien mayennais et "changer le cours d'un match." Il faut donc prendre en considération cette nouvelle donnée : "les joueurs doivent être préparés physiquement à jouer plus longtemps. Dix minutes de plus sur un match, ça compte sur l'ensemble d'une saison. Et cela veut dire que les joueurs qui rentrent vont avoir plus de temps pour s'exprimer." Olivier Frapolli a donc une discussion autour de cette question avec ses joueurs.

Le Stade Lavallois accueille Rodez ce samedi 19 août à 19 heures pour le compte de la 3e journée de Ligue 2.