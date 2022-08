Tennis de table : le bronze pour les montpelliérains Alexis et Félix Lebrun aux championnats d'Europe

Un premier set remporté haut la main (3-11), avant de fléchir dans les deux suivants (11-3 ; 11-8). Malgré une belle remontée dans le quatrième, Alexis et Félix Lebrun se sont finalement inclinés (10-6). Il n'en demeure pas moins qu'à seulement 18 et 15 ans, les deux garçons ont tenu la dragée haute à une paire bien plus aguerrie : Daniel Habesohn (36 ans) et Robert Gardos (43 ans).

Les deux licenciés de l'ANMTT (Alliance Nîmes-Montpellier Tennis de Table) remportent leur première médaille européenne en double, ex qui ont respectivement été sacrés champion de France et champion de France Juniors, dernièrement. Toujours engagés en simple, Alexis et Félix Lebrun essaieront par ailleurs de passer un tour de plus, avec un seizième de finale programmé ce vendredi.