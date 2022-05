Tennis de Table - Rencontre avec l'inusable Gérard Dacheux (82 ans) vice-champion de France vétéran

Voilà plus de quarante ans que cet ancien agriculteur empile les trophées dans sa ferme du Petit-Blangy près d'Amiens. Le dernier n'est pas le moins prestigieux: Comme en 2011 en plus de 70 ans, Gérard Dacheux est devenu récemment vice-champion de France vétéran chez les plus de 80 ans à St-Dié-les-Vosges. Rencontre avec un personnage truculent.

Gérard Dacheux (à gauche sur le podium) avec la coupe du vice-champion de France vétéran 2022 en avril dans les Vosges - FFTT

Si Gérard Dacheux joue régulièrement avec l'équipe départementale, l'équipe première du PPC Villers-Bretonneux évolue elle en Nationale 1.