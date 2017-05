Tenu en échec par Troyes (0-0), le FC Lorient est relégué en Ligue 2

Incapable de battre Troyes en match retour des barrages, le FC Lorient est donc relégué et jouera en Ligue 2 la saison prochaine. La fin d'une époque, après 11 années consécutives en Ligue 1. Le résultat aussi d'une saison catastrophique, avec trop d'insuffisances. Une énorme désillusion !

Après la défaite 2-1 au match aller, le FC Lorient savait qu'il n'avait pas le choix : il fallait gagner ce dimanche soir le barrage retour contre Troyes. Les Merlus n'en ont pas été capables. Ils concèdent leur premier 0-0 de la saison au pire des moments ! Ils quittent donc la Ligue 1, après 11 saisons de suite dans l'élite. Le FCL débutera l'été prochain en Ligue 2. Un échec cuisant.

Une possession de balle stérile

Ce dimanche soir, même poussés par leurs supporters, les Merlus n'ont pas été suffisamment dangereux. A l'exception de la très bonne entame de match. Mais Benjamin Moukandjo, par deux fois, a manqué de réussite et d'efficacité. D'abord sur une tête qui s'est écrasée sur le poteau. Puis sur une frappe au-dessus de la cage, alors que l'attaquant lorientais était au point de penalty.

Oh la tête de Moukandjo qui s'écrase sur le poteau 😮

Première énorme occasion à la 5e minute de jeu après un corner ! #FCLESTAC #FBsport

Par la suite, l'enjeu, le stress et la pression ont pris le dessus. Les Merlus ont perdu en spontanéité dans leurs actions. Ils ont manqué de précisions dans les passes. Moukandjo, Cabot, Waris et Ciani ont eu des opportunités. Dans les 15 dernières minutes, on ne voyait que du orange sur la pelouse. Mais sans réussite. Une statistique : Lorient n'a pas cadré une seule frappe pendant cette rencontre. Malgré un potentiel offensif énorme.

Une saison catastrophique pour le FC Lorient

Relégable pendant sept mois, le FCL aura réalisé une saison 2016-2017 épouvantable. Et pourtant, que de regrets ! Les Merlus étaient parvenus à reprendre leur destin entre leurs mains, grâce à une belle série de victoires en avril. Mais les lorientais sont retombés dans leurs travers. Avec une défaite contre Bastia lors de la 37e journée. Avec un match nul contre Bordeaux lors de l'ultime journée de Ligue 1. Barragiste, le FCL n'est pas non plus parvenu à battre Troyes en match aller-retour. L'entraîneur Bernard Casoni avait prévenu. "Si on est pas capable de se qualifier contre Troyes, alors on ne mérite pas de jouer en Ligue 1".

Une fin de match très tendue en tribunes

A l'issue du match, de nombreux supporters sont restés dans les tribunes. Certains aux cris de "Fery démission". Les résultats de la politique sportive menée par le président du FC Lorient agacent les fans des Merlus.

Une petite minorité a malheureusement dépassé les limites en envoyant des pétards sur la pelouse, parfois même en visant les joueurs lorientais.