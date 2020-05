Tests, écoles, plages... Ce qu'a dit Pascal Lelarge, Préfet du Finistère, sur le déconfinement

Juste avant une réunion avec certains maires prévue ce vendredi 8 mai pour évoquer la réouverture des plages, Pascal Lelarge, Préfet du Finistère, a présenté les grandes lignes du déconfinement dans le département à compter du 8 mai. Voici quelques morceaux choisis.

"Détecter au plus vite"

"Nous avons la capacité de faire des tests. Le challenge, c'est la détection au plus vite de tous les nouveaux cas Covid. Les sorties, le brassage de populations, c'est une opportunité de circulation pour le virus. Il faudra une bonne prise en charge sanitaire des cas pour éviter les clusters."

Des centres de consultations réactivables

"La médecine de ville avait monté des dispositifs comme à Brest Arena ou Quimper. Ils restent en sommeil. Ils sont réactivables si nécessaire."

Avec les CCAS

"On n'aura peut-être pas beaucoup de cas d'emblée. Mais dans les deux mois, on verra des cas. Il faudra une proximité avec les maires et leur CCAS, ou avec le conseil départemental pour les enjeux familiaux ou pour l'enfance."

Scruter le manque de masques

"A propos des masques, le gouvernement a demandé de regarder où il y aura des angles morts. Nous avons des dotations, certaines sont encore arrivées ce vendredi matin, pour nos services et les autres, ceux de l'Etat comme la Justice. Nous pourrons aider les petites communes où il y aura des besoins."

Pas la peine de venir sur la plage pour picoler.

"On a de grandes plages sauvages où la nature a repris ses droits. La faune est en période de nidification. Je ne comprendrais pas qu'on laisse les chiens s'ébrouer, ou les randonneurs effaroucher les oiseaux. On va appeler les - nombreux - spécialistes du département, bien au courant de ces situations, et d'ici à dimanche, je vais leur demander où il faudra faire attention."

Pas d'attroupements

"On va être plus regardant qu'avant sur les regroupements. On sait que ça fait partie des rites. Mais pas la peine de venir sur la plage pour "picoler". Si on est désinhibé, les gestes barrières n'existent plus."

Les plages fermées la nuit

"Les plages seront fermées la nuit. J'ai demandé à la gendarmerie les secteurs où on a régulièrement des problèmes de comportement. Ce n'est pas pour ça qu'on ne rouvrira pas la plage le jour."