Andy Delort ne sera pas du voyage du TFC à Lyon ce week-end pour la 31e journée de Ligue 1. Le joueur de 26 ans souffre d'un kyste au genou gauche qui le gêne, et est donc forfait. Mais au-delà de cette absence, son entraîneur Michaël Debève est revenu sur la situation "extra-sportive" de l'attaquant.

"C'est arrivé et ce n'est pas bien, mais c'était pendant son temps de repos"

Mi-février Andy Delort a été contrôlé en état d'ivresse au volant de son véhicule – 2g/litre d'alcool dans le sang – alors même que son permis lui avait été retiré en 2015. "Je ne peux pas vous dire comment le club a géré cela puisque c'est en train de se régler, explique Debève. Ce que je peux simplement dire, c'est qu'Andy à ce moment là était blessé et donc au repos quand il a eu cette attitude. Le club n'a rien a voir avec ça, c'est quelqu'un qui s'entraîne bien, qui est performant et qui n'a jamais manqué un entraînement. Il est irréprochable du point de vue sportif, c'est tout ce que je peux dire. C'est arrivé et ce n'est pas bien, mais c'était pendant son temps de repos. Andy a toujours eu vis-a-vis du club et des coachs un comportement irréprochable, il n'a jamais eu de retard et a toujours bien travaillé. Il a toujours été très positif".

Si Delort, blessé, n'avait pas pris part au match de l'équipe ce week-end là (déplacement à Amiens), il avait ensuite joué contre Monaco et à Metz, sans visiblement subir de sanction sportive. Dans cette affaire Andy Delort est convoqué par le Tribunal de Grande Instance de Toulouse le 16 mai prochain.

