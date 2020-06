TFC : Baptiste Reynet officiellement transféré au Nîmes Olympique

C'est officiel depuis ce mercredi. Le gardien de but du TFC, Baptiste Reynet, a signé pour deux saisons au Nîmes Olympique.

Baptiste Reynet est officiellement transféré au Nîmes Olympique. Le désormais ex-gardien du Toulouse Football Club succède à Paul Bernardoni chez les Crocos, Bernardoni s’est pour sa part engagé à Angers.

Le club gardois a officialisé le transfert ce mercredi matin. Le portier s’est engagé pour deux saisons et portera le numéro 30. "Il rejoint le NO avec une forte expérience du milieu professionnel puisqu’il totalise à ce jour près de 300 matches dans le haut niveau à Dijon, Lorient et Toulouse", écrit le Nîmes Olympique.

Séquence émotion on l'imagine au TFC, le gardien a défendu à cinquante-cinq reprises les buts toulousains. Le club lui souhaite une bonne continuation sur son site internet : "Le Toulouse Football Club et ses supporters souhaitent à Baptiste beaucoup de réussite pour la suite de sa carrière". Baptiste Reynet fêtera ses 30 ans en octobre prochain.