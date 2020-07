TFC : Damien Comolli rencontre les groupes de supporteurs ce jeudi

Il l'avait promis lors de la conférence de presse présidentielle la semaine dernière. "Je veux rencontrer les supporteurs avant le début de la saison." Promesse tenue : Damien Comolli, le nouveau président du TFC, va rencontrer les groupes de supporteurs ce jeudi, en fin d'après midi.

"Je veux directement m'adresser à eux, explique le dirigeant de Toulouse. Présenter mon projet aux associations, des ultras aux plus anciens abonnés, et leur dire que si on ne les a pas avec nous, on ne remontera pas, c'est très clair."

"Tout le monde sera bien traité, tout le monde sera écouté, on veut avoir un dialogue avec eux, qui soit constructif", avait déclaré Damien Comolli, lors de sa présentation. "Le numéro 2 de RedBird a été le président de Dallas en NFL et il pourrait vous parler du travail qui a été réalisé dans la communauté, dans les quartiers, comment faire venir les gens au stade, les séduire, comment aller conquérir le public, de quoi ils ont besoin... Ce sera constamment dans notre culture."

L’organisation de la campagne d’abonnement et l’accès au Stadium seront également abordées, avec en filigrane la crise sanitaire et ses conséquences.

Le TFC disputera vendredi soir son deuxième match de préparation, contre le Pau FC, à 19 heures au stade de Sède à Saint-Gaudens.