TFC : des affluences record au Stadium cette saison

Des affluences quasi-historiques pour le TFC au Stadium : plus de 23.000 spectateurs par match, en moyenne, depuis le début de la saison de Ligue 1 : c'est considérable. La Ligue de Football Professionnel a dévoilé ses chiffres pour la première moitié de la saison. Et le club toulousain sort très bien pour sa remontée dans l'élite.

Lors de la dernière saison en Ligue 1 entre 2019 et 2020, les matchs du TFC rassemblaient en moyenne environ 12.000 spectateurs. Cette saison, c'est quasiment deux fois plus. Le Tef connait sa deuxième meilleure affluence depuis près de 20 ans, devant la saison 2006-2007 à l’issue de laquelle le club avait fini 3ème de Ligue 1. Pas question de s'arrêter là pour Olivier Jaubert, le directeur sportif du TFC : "On n'a pas encore reçu Lyon, on n'a pas reçu Lens et on n'a pas reçu Marseille. On est donc sur une dynamique qui pourrait être encore meilleure à la fin de saison puisque les grosses affiches vont arriver à partir du mois de février."

Toulouse est le 9ème club de Ligue 1 en terme d'affluence et affiche la deuxième plus belle progression du nombre de spectateurs en un an : + 145%. Seul Ajaccio, une autre promu fait mieux avec + 177%. Il y a un effet retour dans l'élite. Mais le TFC y voit aussi une conséquence de sa politique tarifaire qu’Olivier Jaubert qualifie de raisonnable : « On a fait quelque chose que nous sommes l’un des rares clubs à faire en France : que ce soit contre le Paris Saint-Germain ou contre Marseille, 50 % des places du stade sont à moins de 30 €. Quand je racontais ça ce week-end au directeur général du Paris Saint-Germain, il m'a regardé avec de grands yeux, il était surpris ! Personne ne le fait. Pour nous, le football est un spectacle populaire. Il est normal qu'un papa ou qu’une maman qui veut emmener son fils ou sa fille au stade puisse trouver des places sans forcément mettre en danger le budget de la famille pour le mois. On a aussi fait des opérations à destination du public étudiant, des opérations à destination des clubs de football amateur avec des tarifs intéressants. On a une volonté d'avoir des prix bas. Je crois que le prix moyen d’une place en Ligue 1 est de 27 €. Nous, nous sommes à 23 €, si on exclut le match contre le PSG. »

Une politique tarifaire pensée pour fidéliser le public su Stadium ; selon Olivier Jaubert : « L'objectif est, effectivement, que dans trois ou quatre ans, on soit à guichets fermés pour 80 % de nos matchs. Cette année, on va certainement faire deux Stadium pleins : Paris et Marseille. L'an prochain, il faut qu'on se dise que Lyon, Rennes et Lens doivent aussi devenir des matches à guichets fermés. C’est un début : vous commencez à deux, puis vous arrivez à six, puis à douze. Et puis un jour, peut être à 17 ? C’est un travail sur la durée. »

Le prochain match du TFC au Stadium aura lieu le 1er févier, contre Troyes. Mais avant cela, les Toulousains affronteront Strasbourg, ce dimanche, à la Meinau.