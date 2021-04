TFC : deux nouveaux cas de coronavirus détectés au sein de l'effectif toulousain

Deux nouveaux cas de Covid-19 ont été détectés au sein de l’effectif professionnel, qui s’ajoutent aux trois cas déjà isolés depuis lundi. Leur nom n’a pas été donné par le TFC, mais ils ont été placés à l’isolement et ne pourront pas jouer contre Guingamp lundi soir.

Le TFC sera donc privé de 5 joueurs lors de son déplacement à Guingamp lundi soir pour le compte de la 32e journée de Ligue 2. Après les trois premiers cas de Covid-19 révélés en début de semaine, des nouveaux tests réalisés ce vendredi soir sur l'ensemble de l'effectif se sont révélés positifs pour deux autres joueurs "qui ne souffrent d'aucun symptôme" précise le coach des Violets Patrice Garande.

Cela porte à 5 le nombre de joueurs placés à l'isolement et contraints de déclarer forfait pour le déplacement en Bretagne. "Le Toulouse FC restera attentif à la stricte application du protocole sanitaire, faisant de la santé des joueurs, de l'ensemble du staff et du personnel administratif du Club, une priorité" indique le club. Il faut maintenant espérer que ces absences ne pèsent pas trop sur les performances du TFC (2e) qui affronte Guingamp (18e) lundi soir à 20H45. Un match à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Occitanie.