Hold up ou pas Hold up ? En tout cas les Toulousains s'en sortent plus que bien avec ce point du match nul arraché au Nantais (1-1) à la dernière minute sur pénalty.

Toulouse, France

Le TFC a arraché un match nul au moment où on le croyait mort. Car les toulousains ont été incapables de marquer jusqu'à la 95 eme minute, tout au bout des arrêts de jeu, et le pénalty intelligemment obtenu et transformé par l'attaquant toulousain Max Gradel.

Mieux jouer, moins gagner

Même si. Le TFC, encore, a réussi à développer un peu de jeu en première période devant des Nantais bien organisés. Les violets se sont procurés des occasions, franches, sans parvenir à les transformer. Mêmes erreurs, même punition. Malgré leur domination et leurs réels progrès dans le contenu, c'est sur une absence défensive que les hommes de Pascal Dupraz se sont fait piéger. A la 19eme minute sur corner. "Sincèrement, nous sommes cueillis à froid sur un coup de pied arrêté où on subit, on défend très mal.", souffle Pascal Dupraz. "Toute la différence entre une équipe qui défend très bien et une, nous, qui a perdu ses vertus défensives."

"Ensuite l'équipe à eu le mérite de ne pas lâcher, on obtient ce pénalty qui nous permet de marquer notre premier point de l'année. Et aussi de passer la vingtaine. Et ça, ça nous fait le plus grand bien." - Pascal Dupraz.

Le @ToulouseFC arrache le point du match nul (1-1) sur pénalty à la dernière seconde contre Nantes. Hold up ou pas Hold up Corentin Jean ? pic.twitter.com/JfyRQqT8u7 — France Bleu Occitanie (@BleuOccitanie) January 17, 2018

Non ce n'est pas un hold-up, on a bien joué" - Corentin Jean

Les Toulousains, dans une situation comptable compliquée, puisque relégable avec 20 points, vont devoir se contenter de ce petit point du match nul."On va prendre ce point et on va se dire que ce n'est pas suffisant.", commence Pascal Dupraz, avant d'évoquer les progrès de son équipe dans le secteur offensif. Malgré tout maladroit. "Mais on va se dire que l'on retrouve certaines vertus."

C'est un Pascal Dupraz plutôt apaisé, qui est donc apparu après son pépin de santé. "Mon objectif personnel, c'est de finir 10eme avec cette équipe. L'objectif qui m'est fixé par le président Sadran, c'est de faire en sorte que le TFC reste en ligue 1 la saison prochaine. Donc les deux sont réalisables."

Prochain match dès ce samedi à Montpellier.