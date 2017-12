Toulouse, France

Le TFC, c'est une certitude, n'évolue pas dans le même univers que les Lyonnais. Les hommes de Pascal Dupraz se sont inclinés 2 buts à 1 ce mercredi soir face à Lyon dans la 19eme journée de ligue 1. C'était le dernier match de la phase aller du championnat.

Ne pas se cacher derrière le pénalty litigieux

Le TFC, absent en première mi-temps, a pris le premier but sur pénalty. Un penalty très généreux pour Lyon, transformé par Nabil Fekir. "Moi j'était juste devant, il n'y a vraiment pas pénalty", se désole le défenseur toulousain Kelvin Amian. Même si, ne serait-ce qu'à la lecture de la première période, il est difficile de ne retenir que ce fait de jeu, ce plongeon du Lyonnais Mariano Diaz sur une sortie d'Alban Lafont, pour expliquer la défaite des violets. Lyon était meilleur.

Un bon retour des vestiaires

Pourtant en 2eme mi-temps Toulouse est revenu avec beaucoup plus d'agressivité. Mais ça n'a pas suffit malgré de nombreuses occasions. Toulouse a, au moins, fait preuve de coeur, montré des valeurs. "Pas que du coeur", corrige Pascal Dupraz, l'entraîneur du Haut-Garonnais. "C'est péjoratif si vous dites que nous n'avons que du coeur en seconde période. Il faut avoir du cran surtout dans notre situation et on en a pas eu suffisamment en première mi-temps. On était statiques".

Finalement Lyon ajoute un nouveau but par Raphaël à la 92 eme minute. Le TFC reduira l'écart au score à la 95 eme minute par Max-Alain Gradel sur pénalty.

En vigilance orange pour les fêtes

Avec cette défaite combinée à la contre performance des lillois qui ont fait match nul sur leur pelouse face à Nice, le TFC ne passera pas les fêtes dans la zone rouge. Le TFC est juste au dessus, disons en vigilance orange. 17 eme mais à égalité de points avec Lille barragiste. "Aujourd'hui on est en bas mais on a du talent dans l'équipe, il nous manque ce petit truc pour que ça aille mieux", concède l'attaquant violet Andy Delort. Il a touché un poteau en fin de match qui aurait peut-être changé la donne.

Le prochain match du TFC ce sera en 2018. Le Samedi 6 janvier à 15h00. TFC / Nice au Stadium. Ce sera les 32eme de finale de la Coupe de France