TFC : Kalinic absent "plusieurs semaines", Gradel et Sanogo de retour de blessure

Toulouse, France

Le TFC n'aura bientôt plus d'excuse pour débuter sa remontada au classement de Ligue 1. Alors que l'infirmerie Toulouse affichait complet depuis plusieurs semaines, celle-ci commence à se vider et l’entraîneur Denis Zanko s'est réjouit, en conférence de presse jeudi 13 février, d'avoir à sa disposition un groupe "presque au complet" pour la réception de l'OGC Nice, le samedi 15 février (20h, 25e journée).

Un retour du capitaine ?

Cette semaine a marqué le retour à l'entrainement de Max-Alain Gradel après sa longue blessure à la hanche. Le leader technique de cette équipe et capitaine dans l'esprit de Denis Zanko pourrait être aligné face à Nice : "je dois encore voir avec les médecins et le staff médical", a tempéré le technicien toulousain. En attaque, Yaya Sanogo est lui aussi opérationnel, de retour après une blessure à l'épaule. Deux armes offensives qui vont donné de la flexibilité à Denis Zanko. Ajoutez à cela les retours de maladie de Matthieu Dossevi (absent à Marseille) et de William Vainqueur (cheville, absent depuis deux matchs), Kelvin Amian (pied), Nicolas Isimat-Mirin (genou) : le seul absent du groupe pro reste Kalidou Sidibé (pubalgie), en plus du gardien de but Kalinic.

Déchirure musculaire pour Kalinic

Sorti en cours de première période face à Marseille en montrant sa cuisse gauche, le gardien de but international croate Lovre Kalinic, arrivé au mercato, souffre bien d'une déchirure musculaire, selon Denis Zanko. "Il faut être très prudent sur les délais de cicatrisation, la seule chose que je sais c'est qu'il n'est pas disponible ce week-end, on est parti sur des délais de plusieurs semaines, je pense". Cette absence signifie le retour aux affaires de Baptiste Reynet, qui a "rendu une copie assez propre" à Marseille selon son entraîneur. "Il est non seulement opérationnel mais à 100% pour être performant samedi", a ajouté Denis Zanko. Baptiste Reynet ne s'était pas entraîné après l'arrivée de Kalinic en tant que numéro 1 sur le poste de gardien.

Plusieurs absents à Nice

De son côté, l'adversaire de Toulouse, l'OGC Nice, sera privé de trois joueurs majeurs de son effectif : Hicham Boudaoui (suspendu), Wylan Cyprien (milieu de terrain, ischios-jambiers) et Youcef Atal (rupture du ménisque), ne serons pas sur la pelouse du Stadium samedi 15 février à 20 heures (match à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Occitanie dès 19h30).