TFC : l'ancien gardien de but Christophe Revault est mort d'une péritonite

Le 6 mai dernier, le monde du football apprenait la mort de l'ancien gardien du but du TFC, Christophe Revault. Selon les conclusions de l'autopsie, la légende du TFC est décédé d'une péritonite. Le parquet avait ouvert une enquête pour rechercher l'origine de la mort de l'ancien gardien, également passé par le Havre, le Paris SG et Rennes. Christophe Revault n'avait que 49 ans.

La péritonite correspond à une inflammation du péritoine, la membrane qui délimite la cavité abdominale. Cette inflammation peut être mortelle si elle n'est pas traitée à temps. Des analyses complémentaires doivent être réalisées dans les prochains jours.

Une légende du TFC

Christophe Revault était passé par le TFC entre 2000 et 2006 et avait marqué par sa gentillesse et sa générosité. A l’issue de la saison 2000-2001, il était notamment resté dans le club toulousain, alors qu'il venait d'être relégué en National et que beaucoup de joueurs avaient quitté le navire. En 2017, pour les 80 ans du TFC, les supporters ont placé Christophe Revault dans leur 11 de légende, aux côtés de Beto Marcico et Wissam Ben Yedder.

Christophe Revault a porté le maillot du TFC à 219 reprises. De la même façon qu'un virage porte le nom de Brice Taton, le supporter tué à Belgrade, un autre virage du Stadium sera bientôt nommé Christophe Revault.