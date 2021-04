TFC : les dates des deux rencontres reportées connues

Après 17 cas de Covid-19 recensés dans l'effectif du Toulouse FC, le club avait demandé le report de ces deux prochaines rencontres face à Pau et Le Havre. Dans un communiqué, la LFP a officialisé les dates de ces deux matchs reportés : "Havre AC / Toulouse FC, comptant pour la 34e journée de Ligue 2 BKT et initialement prévue le mardi 27 avril 2021 à 19h, au mercredi 5 mai 2021 à 19h et Toulouse FC / Pau FC, comptant pour la 35e journée de Ligue 2 BKT et initialement prévue le samedi 24 avril 2021 à 20h, au mercredi 12 mai 2021 à 19h."

Un calendrier chargé

Du 1er au 15 mai, les hommes de Patrice Garande joueront donc tous les trois jours. L'effectif du Téfécé sera mis à rude épreuve après les nombreux cas de Covid-19 chez les joueurs.