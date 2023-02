TFC : le responsable du recrutement s'en va

Brendan MacFarlane était en charge du recrutement au TFC depuis mars 2021. Auteur d'un travail important et salué depuis son arrivée de Brentford, il va faire les beaux jours d'un nouveau club.

Un club européen le récupère

MacFarlane a expliqué son départ sur ses réseaux sociaux. Il va partir dans un nouveau club : “Fin d'une aventure incroyable et enrichissante de deux ans. Je quitte le club pour me lancer dans une nouvelle opportunité dans un club européen. Je tiens tout d'abord à remercier Damien Comolli et RedBird Capital Partners pour m'avoir donné l'opportunité de diriger la cellule de recrutement du club au cours des dernières saisons. Ce fut un honneur de travailler en tant que responsable de recrutement de ce club magnifique. Je suis très fier de tout ce que on a accompli ensemble, et je pars avec des souvenirs qui resteront avec moi à jamais.”

Le club explique par ailleurs que Julia Arpizou monte en grade et pilotera la cellule de recrutement jusqu'à l'arrivée d'un prochain responsable du recrutement.