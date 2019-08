TFC : les abonnés du club à la rencontre de la nouvelle équipe

Toulouse, France

Les 7 000 abonnés du TFC étaient conviés ce mercredi 28 août à rencontrer les joueurs du club. Ils étaient plusieurs centaines à avoir fait le déplacement au Stadium à Toulouse pour obtenir un autographe, un selfie ou tenter d'échanger quelques mots avec les joueurs.

Ce n'est pas la première année que le club organise ce rendez-vous de début de saison. Comme lors des fois précédentes, les supporters ont été accueillis avec un mot du directeur général du club, Jean-François Soucasse, qui a reconnu que les saisons passées "n'avaient pas été à la hauteur des attentes" mais il s'est dit "optimiste" pour cette année.

La nouvelle équipe a été présentée aux abonnés venus en nombre © Radio France - Théo Caubel

Les abonnés ont ensuite pu aller à la rencontre des joueurs et du staff. Certains en ont même profité pour faire passer des petits messages. "J'ai dit au coach, Alain Casanova, que nous on vient avec l'espoir tous les ans, raconte Jean-François un supporter. Et je lui ai demandé si cette année, il allait faire quelque chose de plus. On veut se sentir bien quand on vient au Stadium !"

"Ça nous rebooste"

La plupart des commentaires étaient néanmoins des encouragements aux joueurs qui ont eux aussi profité de ce rare moment d'échange. _"C'est là qu'on se rend compte qu'_il y a plein de choses positives autour du club, explique le milieu de terrain Matthieu Dossevi. On n'a pas souvent cette proximité avec les supporters. On se bat chaque semaine pour faire du mieux possible. Mais ça nous rebooste un petit peu pour essayer de donner encore le meilleur de nous-mêmes."

Et pour savoir s'il y aura un effet supporter, il faut attendre samedi. Le TFC affronte Amiens au Stadium pour la 4e journée de Ligue 1.