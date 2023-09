TFC-Metz, pour rompre les mauvaises séries

Après une semaine chargée où les Violets ont dû jouer trois matches à l'extérieur, c'est l'heure du retour à la maison ce dimanche. Toulouse reçoit le promu messin à l'occasion de la septième journée de Ligue 1 (15 heures sur France Bleu Occitanie) et espère bien décoller au classement.

Plus de sept mois sans victoire au Stadium

Toulouse n'a gagné qu'un seul match cette saison, c'était lors de la première journée à Nantes. Les Violets, qui ont glissé à la 15e place du classement, sont donc sous pression avant la venue des Grenats. Surtout que le Stadium ne réussit plus vraiment aux hommes de Carles Martinez Novell ces derniers temps. Il faut remonter au 12 février dernier pour trouver trace d'une victoire toulousaine à domicile. C'était face à Rennes. Depuis, les Toulousains ont perdu cinq fois et concédé quatre matchs nuls sur leur terrain. C'est la pire série en cours pour un club de Ligue 1.

Dallinga en panne

Pour refaire du Stadium une citadelle imprenable, Toulouse va devoir se montrer plus efficace. Seulement six buts marqués cette saison et le meilleur buteur, Zakaria Aboukhlal, est hors course pour le reste de la saison. Les espoirs reposent notamment sur Thijs Dallinga. Le buteur néerlandais qui lui aussi aimerait inverser les courbes statistiques. Le meilleur buteur du TFC la saison dernière reste sur 13 matches de Ligue 1 sans scorer. Sa dernière réalisation remonte au 9 avril dernier à Montpellier.

