TFC-Nantes : Dennis Appiah retrouve sa ville de Toulouse et son ancien coach Patrice Garande

Le barrage d'accession à la Ligue 1 entre Toulouse et Nantes qui nous attend cette semaine met en lumière plusieurs histoires entre ces deux clubs. Le défenseur des Canaris Dennis Appiah a début le football dans un quartier de Toulouse et a par la suite été entraîné par Patrice Garande à Caen.

Antoine Kombouaré et Yves Bertucci de retour au Stadium, tout comme Alban Lafont. Maxime Dupé qui va retrouver son club formateur. Les liens entre Nantes et Toulouse sont nombreux avant ce barrage (aller jeudi à Toulouse, retour dimanche à la Beaujoire). Dennis Appiah, défenseur du FCN, va carrément retrouver sa ville natale et son ancien coach.

Le quartier des Pradettes pour débuter

Dennis Appiah, 28 ans, est né à Toulouse. Il a grandi dans le quartier des Pradettes et c'est là qu'il a pris sa première licence avant de poursuivre ensuite à Toulouse Fontaines et au Pôle Espoirs de Castelmaurou. Il n'a jamais porté le maillot du TFC puisque c'est à Monaco qu'il poursuivra sa formation et où il débutera en professionnel. Avant de prendre la direction de Caen où il est entraîné par un certain... Patrice Garande.

Dennis Appiah : "Je vais mettre tout ça de côté"

Moment spécial donc pour le défenseur jeudi au Stadium :"Retourner là-bas c'est particulier. Surtout de jouer contre un ancien entraîneur. Je vais mettre tout ça de côté, le plus important c'est de sauver le club et de rester en Ligue 1. J'ai un peu regardé le barrage de Toulouse. Le style Patrice Garande ? Une équipe costaude à la récupération du ballon et qui exploite très vite les attaques rapides. Ils ont deux très bons joueurs devant et les deux pistons courent beaucoup sur les côtés. Sur la fin de saison, ils n'ont pas été si bons que ça. Ils ont perdu pas mal de points même s'ils ont eu beaucoup de Covid et beaucoup de matches à jouer. On va regarder un peu ce qu'ils savent faire mais on va surtout se concentrer sur ce que nous on sait faire et on va essayer de leur faire mal", explique Dennis Appiah.

Le TFC et Nantes se retrouveront jeudi au Stadium et dimanche à Nantes pour se disputer un billet pour la Ligue 1. Deux rencontres à suivre en intégralité sur France Bleu.