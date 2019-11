TFC-OL : "défensivement, il faut se mettre en mode guerrier" estime Baptiste Reynet

Toulouse, France

La 19ème défense de Ligue 1 reçoit la 4ème attaque, samedi au Stadium. De quoi faire frémir les supporters toulousains... "On est prêts" assure néanmoins le coach Antoine Kombouaré. "Il n'y a pas de petites ou de grosses équipes. Lyon fait office de favori, nous ne sommes que Toulouse mais on n'a qu'une envie : gagner ce match. On sait qu'à la fin de la saison ils seront devant nous, mais sur un match...chez nous on doit être capable de les bousculer" espère l'entraîneur des violets qui se méfie tout de même de "la bête blessée". En effet, Lyon est mal en point en championnat (13ème) et vient seulement de retrouver le goût de la victoire le weekend dernier face à Metz (2-0).

Le gardien du TFC Baptiste Reynet Copier

Pour espérer un résultat encore faudrait-il compter sur une bonne assise défensive. Le TFC encaisse "beaucoup de buts" selon le gardien Baptiste Reynet, "je ne suis pas forcément satisfait, pour un gardien c'est toujours gênant. Il faut se mettre en mode guerrier défensivement, comme on a pu le faire face à Lille (2-1). Mais le travail défensif concerne aussi les attaquants, les milieux et bien sûr le gardien. Je dois aussi être plus décisif" reconnaît le portier toulousain.

Son entraîneur en est parfaitement conscient mais ne se montre pas trop dur envers ses joueurs : "Il faut plus communiquer, mieux défendre ensemble et de manière individuelle aussi...mais tous les weekends nous n'avons jamais la même équipe ! C'est pour ça que je ne suis pas sévère avec eux. C'est plus facile de défendre quand vous avez toujours la même défense, les mêmes joueurs. Ce ne doit pas être une excuse mais il faut en tenir compte" explique Antoine Kombouaré. Derrière, le TFC est décimé : cinq défenseurs étaient à l'infirmerie cette semaine, même si Kelvin Amian fait son retour dans le groupe pour la réception de l'OL, tout comme William Vainqueur et Efthymios Koulouris.

TFC-OL, coup d'envoi 20h. Avant-match dès 19h30 sur FB Occitanie.