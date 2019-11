TFC-OM : un si grand écart ?

Toulouse, France

Il est des soirs comme ça où la pression est maximum. Le TFC, 19e de Ligue 1, reçoit Marseille (deuxième) en clôture de la 14e journée de championnat ce dimanche.

Marseille ne réussit pas à Toulouse

Toulouse n'a plus battu l'OM au Stadium depuis plus de douze ans (7 nuls et 5 défaites, série en cours). Pourtant, il est urgent de prendre des points. Les hommes d'Antoine Kombouaré restent sur trois défaites de suite en Ligue 1. Seulement trois victoires cette saison en 13 journées pour les Violets.

Vainqueur suspendu, Rogel espéré

Pour cette rencontre importante face à l'OM, le TFC sera privé du milieu de terrain William Vainqueur (suspendu) et qui ne jouera donc pas face à son ancien club. En revanche, le défenseur uruguayen Agustin Rogel (blessé lors de la 1ère journée à Brest) pourrait faire son retour.

900 supporters marseillais feront le déplacement au Stadium ce dimanche.

La décla d'Antoine Kombouaré : "On a fait des bons matches qu'on a perdus, un très mauvais match à Montpellier. Maintenant il faut être capable et de faire un grand match et d'engranger des points. C'est Marseille en face ? Tant pis pour les joueurs. Les joueurs savent. Maintenant, les discours ne servent plus à grand chose, on a suffisamment travaillé et discuté. Peu importe, il faut se préparer à aller chercher trois points. Même si c'est à la 95e minute. On est prêts à mordre, à jouer et à tout pour faire une grande prestation."