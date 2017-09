TFC - Pascal Dupraz ne veut pas se calmer

Toulouse se déplace à Guigamp ce samedi 20h00 dans le cadre de la 8ème journée de Ligue 1. Entre le coach des Toulousains, Pascal Dupraz et celui des bretons, Antoine Kombouaré, il y a un point commun. Le fort caractère. Sauf que le coach de Guingamp dit s'être calmé avec l'âge. Pas Pascal Dupraz.

"J'ai pas envie de me calmer en fait", Pascal Dupraz entraîneur du TFC

Quand on s'intéresse au football, qui ne connait pas Pascal Dupraz ? Ses sorties, ses coups de gueules font de lui un personnage à part de cette Ligue 1. Et il assume. Quand on lui demande si, comme Antoine Kombouaré l'entraîneur de Guingamp, son caractère s'assagit avec l'âge. Non répond Pascal Dupraz : "C'est les affres de la vie qui me font me calmer de temps à autres mais bon ... je ne suis pas consensuel. Je n'ai vraiment, vraiment pas envie de faire plaisir ou de montrer à la France entière du football que je suis devenu calme. Je m'exprime et tant pis si quelques fois ça heurte certaines personnes. Tant mieux si ça en réjouit d'autres."

"J'ai aussi souvent dit que j'admirais les entraîneurs qui pouvaient rester stoïque sur le banc de touche. Ceux qui sont les plus forts, c'est ceux qui regardent le match en même temps qu'ils prennent des notes. J'arrive pas à le faire. A moins que tu ais un œil qui joue au billard et un autre qui compte les points."

Et un nouveau coup de gueule

Après avoir disserté sur son caractère, Pascal Dupraz est passé aux actes. Tout de suite. Le TFC est en difficulté après son non match à Marseille la semaine dernière et pointe à la 14ème position au classement. "Il se trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont déjà joué à l'extérieur à la fois Paris, Monaco et Marseille. Il serait peut-être bon que nous, TFC, on se penche un peu dans les années à venir sur le calendrier."

En 8 matchs le TFC a déjà joué 5 fois à l'extérieur. Alors Pascal Dupraz se demande s'il n'y a pas quelqu'un qui appuie sur les mauvais boutons. "Franchement le type qui est chargé, et je ne sais pas si c'est un ordinateur ou si c'est un type ... y a bien un type qui pilote hein ... un gars qui appuie. Autrement ils sont forts les types pour pas prévoir de Paris Monaco la première journée. "

"Ça doit être maquillé quelque part le truc non ?", Pascal Dupraz sur le calendrier

Yaya Sanogo et Clément Michelin opérationnels

Pour affronter Guingamp, le TFC enregistre deux retour dans son effectif. L'attaquant Yaya Sanogo et le défenseur Clément Michelin. En revanche Max-Alain Gradel n'est pas encore prêt. Pour Jimmy Durmaz, blessé à Marseille, Pascal Dupraz espère le récupérer après la trêve.