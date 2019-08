TFC : "On peut se demander ce qui attire les joueurs dans notre club"

Toulouse, France

Les footballeurs Toulousains entameront la saison 2019-2020 de Ligue 1 à l'extérieur, ce samedi 10 août, sur la pelouse du Stade Brestois (18h). Le TFC pourra compter sur ses recrues de l'été, comme l'attaquant Wesley Saïd. A 24 ans, le Dijonnais signe le plus gros contrat de l'histoire du club, pour un montant avoisinant les 8 millions d'euros. Malgré ce joli mercato, les supporters restent très prudents sur leurs ambitions cette saison.

Ne pas se réjouir trop vite

"Ça fait 10 ans qu'on a rien vécu, que ce soit en coupes ou en championnat. Donc maintenant on peut se demander ce qui attire les joueurs dans notre club." Alexandre Roux, le président du club de supporters des Indians Tolosa, ne mâche pas ses mots pour dire son exaspération face à l'enlisement de Toulouse en bat de tableau de Ligue 1.

Et malgré l'arrivée d'attaquants très attendus comme Wesley Saïd, le supporter refuse de se réjouir trop vite, "L'année dernière on avait fait un mercato qui paraissait exceptionnel, mais derrière on a vite déchanté donc là on va attendre de voir ce que ça donne sur le terrain."

Pour l'instant, la direction du club et le staff n'ont pas exprimé publiquement leurs ambitions pour cette saison. On aura un premier élément de réponse samedi soir, face à Brest.