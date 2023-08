TFC-PSG : quand Luis Enrique et Carles Martinez Novell étaient en même temps au Barça

Ce TFC-PSG aura un fort accent espagnol ce samedi soir au Stadium. Les deux coachs qui se feront face sont bien sûr originaires de l'Espagne. Mais particularité : ils ont travaillé au Barça en même temps. À différents échelons.

"Luis Enrique ? Une référence"

Le coach de Toulouse, né à Barcelone, a travaillé à la Masia auprès des U14 et U16 entre 2015 et 2019. C'est dans ces années-là que Luis Enrique de son côté a pris les commandes de l'équipe première du Barça. Avec le grand Barcelone de Xavi, Messi ou Iniesta, il a notamment deux doublés Coupe-Championnat consécutifs en 2015 et 2016.

Les deux hommes connaissent leur première saison sur un banc de Ligue 1 et se retrouveront donc au Stadium ce samedi soir : "J'ai parlé quelques fois avec lui. Je ne sais pas s'il s'en souvient, mais nous avons plusieurs amis en commun. Luis Eenrique, pour moi, est une des références parce que j'adore la façon dont il entraîne, sa façon de transmettre. C'est un super challenge pour moi. C'est un coach qui aime la possession, mais si on donne des espaces, il sait en profiter. Ce sera un très bon challenge", explique le coach catalan du TFC.

Rendez-vous samedi soir au Stadium pour voir qui des deux hommes aura le dernier mot.