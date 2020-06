TFC : qui sera le prochain coach ?

Jean-Luc Moudenc rencontre ce mercredi le patron de Red Bird Capital, Gerry Cardinale possible futur propriétaire du TFC avec qui Olivier Sadran (actuel président) est en négociation exclusive. le maire sortant de Toulouse devrait également rencontrer Damien Comolli, pressenti pour devenir le futur président du club. La vente n'a jamais semblé être en aussi bon chemin. Le maintien, sauf décision surprise du conseil d'Etat jeudi (le TFC a déposé un recours contre la décision d'une fin de saison et d'une descente automatique), est quasiment acté. Il faut donc désormais travailler à la remontée en Ligue 1, et cela passe par un entraîneur, car on voit mal Denis Zanko occuper le poste lors de la reprise de la saison prochaine.

Quel profil ?

Il faut un entraîneur à la fois expérimenté et de haut niveau, "le projet doit être de monter, il faut donc du concret, quelqu'un qui a l'habitude de faire", dit Elie Baup, toujours concerné par le destin de son club de cœur. Lui affirme ne pas avoir été contacté. Ce profil d'une personne d'expérience n'aurait pas selon lui de difficulté à travailler main dans la main avec Damien Comolli (Elie Baup l'a cotoyé à Saint-Etienne). Mais le profil choisi dépendra aussi du nom du futur directeur sportif : alors que le journal l'Equipe annonçait l'intérêt de Bernard Blaquart, entraîneur toujours sous contrat mais en partance à Nîmes, RMC démentait cette rumeur le lendemain. Ce que l'on sait, c'est que Bernard Blaquart a travaillé à Grenoble avec un certain Mécha Bazdarevic, un habitué des bancs du championnat de France. Dans l'idée, Élie Baup imagine lui des profils d’entraîneurs à succès comme Olivier Pantaloni (Ajaccio) ou le haut-garonnais Christophe Pélissier (Lorient) mais les deux sont actuellement sous contrat.

Qui est libre ?

Plusieurs noms ronflants ayant eu du succès en Ligue 1 sont libres de tout contrat : l'ancien de Montpellier René Girard, l'ex de l'OL parti ensuite s'exiler en Amérique du Nord, Rémi Garde. Selon les spécialistes, même en Ligue 2, un poste à Toulouse reste difficile à refuser pour un entraîneur au chômage. Jocelyn Gourvennec, technicien passé par Guingamp et Bordeaux, est également sur le marché actuellement. tout comme l'ancien joueur de Nantes, champion d'Europe féminin à la tête de l'OL, Reynald Pedros. Parmi les noms un peu moins connus du grand public, on peut penser à Patrice garande, longtemps coach de Caen qu'il a fait monter en Ligue 1. On peut aussi évoquer Albert Cartier, qui a emmené le FC Metz du National à la Ligue 1. Et puis après avoir été adjoint trois saisons sur le banc des violets, Mikaël Debève est parti à Lens, mais a été limogé : l'heure d'un retour au Tef' ?