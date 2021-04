TFC : les deux prochaines rencontres reportées après trois nouveaux cas de Covid-19

Après de nouveaux tests effectués ce mercredi matin, trois cas se sont révélés positifs au Covid-19 dans l'effectif toulousain. Par conséquent, la Ligue de Football Professionnel a décidé de reporter les deux prochains matchs du Téfécé contre Pau et Le Havre.

Treize joueurs et quatre membres du staff sont touchés par le coronavirus.

Le Toulouse Football compte ce mercredi soir dix-sept cas positifs au Covid-19 dans ses rangs. Treize joueurs et quatre membres du staff.

Une crise sans fin

La LFP (Ligue de Football Professionnel) a tranché dans un communiqué en décidant le report des deux prochaines rencontres de championnat comptant pour la 34e et la 35e journée de Ligue 2 : "Après avis de la commission nationale COVID FFF concernant le nombre de joueurs du Toulouse FC testés RT-PCR positifs et absents de manière certaine pour les matchs contre le Pau FC et le Havre AC".

19 joueurs touchés en 16 jours

Depuis le 5 avril, le Stadium s'est transformé en cluster et on ne voit pas le bout du tunnel côté toulousain. 19 joueurs ont contracté le virus en un peu plus de deux semaines. Le club avait demandé ces reports, s'estimant dans l'impossibilité d'être compétitif pour des matches très importants en vue de la montée en Ligue 1.

Reste à savoir quand se joueront ces matches face à Pau et au Havre. Il n'y a quasiment aucune date disponible dans le calendrier.