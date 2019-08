TFC : Wesley Saïd signe le plus gros transfert de l'histoire de Toulouse

Toulouse, France

Il devient le joueur le plus cher de l'histoire de Toulouse. En partance de Dijon, Wesley Saïd s'est engagé avec le TFC pour une durée de 4 ans. Les deux clubs ont trouvé un accord compris entre 7.5 et 8 millions d'euros.

Un transfert très attendu

L'attaquant de 24 ans avait marqué les esprits lors des barrages L1/L2 contre Lens en fin de saison en marquant l'un des 3 buts de la victoire bourguignonne (Dijon-Lens 3-1 au match retour). Mais il était engagé dans un bras de fer avec le DFCO pour conclure son transfert, et était en grève de l'entraînement depuis le 20 juillet.

Formé à Rennes, qui devrait percevoir un pourcentage sur ce transfert, Wesley Saïd (1m71, 70 kg) a disputé 95 matches de L1 et inscrit 17 buts dont 4 en 34 matchs la saison dernière. Il pourrait débuter avec sa nouvelle équipe lors de la première journée de L1 à l'extérieur : Brest-Toulouse, le samedi 10 août. Wesley Saïd est la cinquième recrue du TFC après le défenseur uruguayen Agustin Rogel, l'attaquant grec Efthymios Koulouris, et les deux milieux de terrain français, William Vainqueur, prêté par le club turc d'Antalyaspor, et Jean-Victor Makengo, prêté par Nice.